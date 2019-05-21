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İftar çadırları Malatyalıların buluşma noktası oldu

Ramazan ayında toplumda dayanışma ve paylaşma kültürünü pekiştirmek ve imkanı olmayan vatandaşların iftarını açabilmesi için kurulan iftar çadırları ilk günden itibaren doldu taştı.


Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kapalı Çarşı üstü 15 Temmuz Meydanında kurulan iftar çadırları da 7'den 70'e çok sayıda vatandaşın yanı sıra engelli, yaşlı, öğrenci ve evine yetişemeyen Malatyalıların iftarlarını açtıkları mekan haline geldi.


15 Temmuz Meydanında iftar çadırlarında iftar saatini bekleyen vatandaşları ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, iftar çadırlarının binlerce Malatyalıyı iftarda bir araya getirdiğini söyledi.


Başkan Gürkan, “Ramazan ayının ilk günlerinde bin 500-2 bin kişi olarak düşündüğümüz iftar çadırlarımıza, vatandaşlarımızın yoğun ilgisinden dolayı hem çadır hem de masa ve sandalye sayısını artırarak bugün itibariyle 4 binin üzerinde vatandaşımızı misafir ediyoruz. İftar çadırlarımız şehrin merkezi olması nedeniyle dar gelirli vatandaşlarımızın yanı sıra evine yetişemeyen bütün Malatyalıların adeta buluşma noktası durumunda. Böyle bir ortamın sağlanmasında emeği geçen mesai arkadaşlarıma, hayırsever iş adamlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Ramazan ayının milletimize, Malatya'mıza ve insanımıza hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Tutulan oruçların, edilen duaların kabulünü Cenab-ı Hakk'tan niyaz ediyorum” dedi.


Büyükşehir Belediyesi olarak teravih sonrasında Ramazan ayının ruhuna uygun programlar da düzenlediklerini ifade eden Başkan Gürkan, “Düzenlenen programlar sayesinde, vatandaşların iftar ve teravihten sonra keyifli zaman geçirmeleri sağlanıyor. Gerçekleştirilen programlara, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile kanaat önderlerinin katılımıyla Ramazan ayı dolu dolu yaşanmaktadır” diye konuştu.

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