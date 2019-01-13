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İHA'ya bir ödül de Malatya'dan

Malatya Gazeteciler Cemiyetinin 30.

yıl kutlamaları nedeniyle düzenlenen gecede başarılı gazetecilere ödül verildi. Gecede 2018 yılındaki başarılı haber çalışmaları nedeniyle İhlas Haber Ajansı (İHA) Malatya Muhabiri Cahit Özçelik 'Haber' dalında ödüle layık görüldü. Özçelik'e ödülünü ise AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır takdim etti.


Gecede yapılan konuşmalarda ise gazeteciliğin önemli bir meslek olduğu dile getirilerek toplumun gözü kulağı olan basının özelikle yerel bazda desteklenmesi gerektiği vurgulandı. Ödül gecesine Malatya Valisi Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, AK Parti Milletvekilleri Bülent Tüfenkci, Ahmet Çakır ve Hakan Kahtalı, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Battalgazi Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ile çok sayıda davetli katıldı.


Gece daha sonra eğlence programı ile devam etti.

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