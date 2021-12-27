İhbar, uyuşturucu yakalattı

Malatya’da ihbar sonucu bir şahsın evinde uyuşturucu maddeleri ele geçirildi.
Malatya'da ihbar sonucu bir şahsın evinde uyuşturucu maddeleri ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan istihbari çalışmalar sonucu 1 şahsın, Doğanyol İlçesi Burç Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yaptığı duyumu alındı. Yapılan operasyon neticesinde 84 gram metamfetamin, 3 gram kubar esrar, 1 adet hassas terazi ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Şahısın yakalanarak gözaltına alındığı belirtilirken, tahkikatın sürdürüldüğü kaydedildi.