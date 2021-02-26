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İhracatta kayısı önde

Malatya’dan gerçekleştirilen ihracatın büyük bölümü kuru kayısı olarak kayıtlara geçti.

Malatya'dan gerçekleştirilen ihracatın büyük bölümü kuru kayısı olarak kayıtlara geçti.


TRB1 olarak adlandırılan Fırat Kalkınma Ajansı'nın (FKA) bünyesindeki, Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli illerinin geçtiğimiz Ocak ayı ihracat ve ithalat rakamları açıklandı. TRB1 olarak adlandırılan iller arasında en az ithalat yapan il'in Bingöl olduğu ortaya çıktı.


Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz Ocak ayının ihracat ve ithalat rakamlarına göre, Malatya'da ihracat 27,26 milyon dolar, ithalat 9,50 milyon dolar olarak gerçekleşti. Malatya'nın komşu şehri Elazığ'da ihracat 15,95 milyon dolar, ithalat 1,03 milyon dolar oldu. Bingöl'de ihracat 225 bin dolar, ithalat bin dolar olarak gerçekleşti. Tunceli'de ihracat 92 bin dolar, ithalat ise 16 bin dolar oldu.


Malatya'da kayısı ön planda


Malatya'dan gerçekleştirilen ihracatın büyük bölümü kuru kayısı olarak kayıtlara geçti.

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