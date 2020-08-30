ikamette çıkan yangında bir kadın dumandan zehirlendi

Malatya'nın Darende ilçesinde bir evde meydana gelen yangında bir kadın dumandan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre yangın, Darende İlçesi Kılıçbağı Mahallesi, Abdullah Zaimoğlu Caddesi, No 24 Döndü Uğurluay'a ait evde meydana geldi. Evin mutfak tüpünün alev almasıyla başlayan yangında dumandan etkilenen ve evde yalnız yaşayan Döndü U.'ya ilk müdahaleyi 112 ekipleri yaptı. Kadın daha sonra ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.

Yangın komşuların ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Hastaneye kaldırılan kadının iyi olduğu öğrenilirken, yangın sonunda evde maddi hasar oluştu.