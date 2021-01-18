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İki araç çarpıştı: 5 yaralı

Malatya’da iki aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Malatya'da iki aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Otomobilde sıkışan yaralıları kurtarma ve 112 ekipleri çıkardı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Malatya-Adıyaman karayolu Doğanşehir İlçesi Yeni Mahallesi'nde meydana geldi. Kadir Akbaş idaresindeki 44 NP 451 plakalı hafif ticari araç ile İrşat Bakırhan yönetimindeki 44 LC 525 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan ve sıkışan İnci Akbaş, Eslem Akbaş ve Mustafa Bakırhan, Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye arama kurtarma ile 112 ekiplerince araçtan çıkarıldı.


Yaralılar 112 ambulansları ile Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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