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İki kardeş aynı gün koronadan öldü

Malatya’nın Darende ilçesinde korona virüse yakalanan iki kardeş aynı gün hayatını kaybetti.

Malatya'nın Darende ilçesinde korona virüse yakalanan iki kardeş aynı gün hayatını kaybetti.


Edinilen bilgilere göre, kasım ayı sonlarında yaptırdıkları korona virüs testleri pozitif çıkan Hatice Kıhtır (83) ve kardeşi Mehmet Ulu (84), Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesinde bir süre tedavi gördükten sonra Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Burada 3 gündür tedavi altında olan kardeşler 3 saat arayla hayatlarını kaybetti.


İki kardeşin cenazesi, Darende ilçesinde korona virüs tedbirleri çerçevesinde toprağa verildi.

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