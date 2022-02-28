İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

İki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Malatya’da iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Malatya'da iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.



Kaza, Battalgazi ilçesine bağlı Başharık Mahallesi'nde meydana geldi.



Edinilen bilgilere göre, Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde seyir halinde olan iki otomobil dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralanırken ihbar üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.