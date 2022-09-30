İki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Malatya'da iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, 08.30 sıralarında Mehmet Buyruk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüleri öğrenilemeyen 44 FL 944 plakalı Tofaş marka otomobil ile 16 AIA 904 plakalı otomobil kavşak içerisinde çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipler sevk edilirken, kazada hafif yaralanan bir kişiye bölgeye çağrılan ambulansta müdahalede bulunuldu.

Kazaya karışan araçlarda büyük çaplı maddi hasarın oluştuğu kazayla ilgili inceleme başlatıldı.