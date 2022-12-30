İhlas Haber Ajansı

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İki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Malatya’da iki aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Malatya'da iki aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza, 11.30 sıralarında Malatya -Elazığ karayolu Kanyon Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametine seyir halinde olan M.G. idaresindeki 34 BZ 3908 plakalı otomobil ile N.Ş. yönetimindeki 44 LH 161 plakalı araç çarpıştı.


Kazada M.G. yaralandı. Yaralı şahsın Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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