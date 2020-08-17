İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 kişi hafif yaralandı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek Mahallesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu yaşanan kazada araçlarda bulunan 5 kişi hafif yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Dilek Mahallesi Yukarı Gölpınar mevkinde yaşanan kazada A. Ö. idaresindeki 27 AAY 430 plakalı Opel marka otomobil ile karşı yönden gelen Y. D. yönetimindeki 58 KD 400 plakalı Wolsvagen marka otomobil kafa çarpıştı. Büyük çapta maddi hasarın oluştuğu kazada araçlarda bulunan 5 kişi hafif yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla kontrol amaçlı hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazaya karışan araçlar olay yerinde yapılan incelemelerin ardından çekici ile bölgeden kaldırıldı.