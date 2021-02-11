İkizce Mahallesi'nin internet erişim sorunu çözüldü

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Yeşilyurt İlçesi'ne bağlı 500 haneli İkizce Mahallesi'nde öğrencilerin Eğitim Bilişim Ağı'na (EBA) ulaşabilmesini sağlamak ve öğrenim hayatını sürdürülebilir kılmak amacıyla internet sorununu çözüme kavuşturdu.

Büyükşehir Belediyesi yeni tip korona virüs sürecinde okullarından uzak kalan öğrencilerin eğitimde destekçisi olmaya devam ediyor. Bu kapsamda internet altyapısı olmayan Yeşilyurt İlçesi'ne bağlı İkizce Mahallesi'nde internet altyapısı kurulana kadar Büyükşehir Belediyesi tarafından internet erişimi sağlanarak 100 öğrencinin bu süreçte sorunlarını giderdi.

Muhtardan Başkan Gürkan'a teşekkür

Malatya merkeze çok yakın olmalarına rağmen internet altyapılarının bulunmadığını belirten İkizce Mahalle Muhtarı Şahin Erdal, “Mahallemizde internet altyapısı bulunmamakta. Konuyla ilgili olarak yapmış olduğumuz görüşmelerimize rağmen sonuç alamadık. Pandemiden dolayı öğrencilerimiz derslerine giremediklerinden çok büyük sıkıntılar yaşadılar. Yaşanan sıkıntılardan haberdar olan Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan sorunumuzla bizzat ilgilenerek yardımcı oldular. İnternet erişimi Büyükşehir Belediyemiz tarafından sağlandı. İnternet altyapısı sağlanana kadar öğrencilerimiz buradan derslerine katılabilecekler. Büyükşehir Belediyemizin girişimleri sonucunda internet alt yapısını yapacak şirketten bizi arayarak internet altyapısının yapılacağını ifade ettiler. Büyükşehir Belediye Başkanımıza duyarlılığından dolayı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Karacoban: “Belediye başkanımıza minnettarız”

İkizce Mahallesi sakinlerinden Meryem Karacoban ise internet erişiminin sağlanmasından dolayı duyduğu mutluluğu dile getirerek, “Allah devletimizden ve Belediye Başkanımızdan razı olsun. Bir babaanne olarak torunlarımın derslerinden geri kalmasına çok üzülüyordum. 2 torunum burada okuyor. Torunlarımın derslerine girecekleri için çok mutluyum. Belediye Başkanımıza minnettarız çok teşekkür ediyorum” dedi.