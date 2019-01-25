İl Başkanı Koca'dan aday belirleme süreci ile ilgili değerlendirme

Parti il binasında basında toplantısı düzenleyerek Belediye Başkanı aday belirleme süreci ile değerlendirmede bulunan Koca,”Bu dönemde biraz daha anket ve kamuoyu araştırmaların ağırlık verilmiştir. Genel merkezimiz geçmiş dönemlerde yerel yönetimler ya da teşkilat başkanlığı aracılığı ile anket çalışmalarını yapıyordu. Bu dönemde 2019'da anket çalışmaları ARGE Başkanlığı ile çok daha bilimsel temellere dayandırılarak yürütülmüştür. Ve sadece anketler değil, yüz yüze anketler, telefon anketleri, SMS anketleri de kullanılmıştır. Genel merkezimiz mevcut başkanları sürekli denetim ve kontrole tabi tutmuştur. Belirli periyotlarla incelemeler, araştırmalar yapılmıştır. Ve belediyelerimizin notları, karneleri tutulmuştur. Bizler de İl Başkanlığı, teşkilat olarak, bu süreçte bir kanaate varmak amacıyla hem profesyonel anket yaptırma girişimimiz oldu, hem de il yönetimden arkadaşlarımız her ilçe birer yüz yüze görüşerek hemşehrilerimizin kanaatlerini tespit etmeye çalışmışlardır. İl Başkanlığı olarak hem mevcut başkanlarımızla ilgili hem de olabilecek yeni isimlerle ilgili bir kanaate ulaşma imkanı bulduk. Alt komisyonda il teşkilatı olarak değerlendirmelerimiz, kanaatlerimiz sunuldu. Genel Merkezimizi tüm bu çalışmaları göz önünde bulundurarak aday tespit çalışmalarını gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanımızın tarafından adaylar tespit edip kamuoyuna sunuldu” ifadelerini kullandı.

Yapılan aday tespitlerinde yanılma söz konusu olmadığını ifade eden Koca, ”Aday tespit çalışmalarından arzu ettiğimiz birebir yüzde yüz isabetli isimlerin olmasıdır. Bunda yanılma olmuş mudur, mümkündür, insanoğludur. Ama biz şuan gördüğümüz manzarada görüyoruz ki aday tespitlerinde çok şükür yanılma söz konusu olmadı. Yapılan aday tespit çalışmalarında kendileri 2014'te aday gösterilen bazı belediye başkan adaylarımız bu dönem aynı yöntemin yanlış olduğunu savunur hale gelmişler. Ne parti sadakati, ne partiye bağlılık, ne cumhurbaşkanlığına bağlılık, ne millet sevdası, ne memleket sevdası düşünülmüyor, aksine sadece koltuk sedası düşünür hale gelmiştir. Maalesef geçen dönem kendileri için uygulanan aday tespit çalışmalarını memnuniyetle karşılayanlar bu dönem haksızlık yapıldığını söyler hale geldiler” şeklinde konuştu.

Partimiz üyeleri olmalarına rağmen bir takım açıklamalar yapan belediye başkanların olduğunu bunlar hakkında tedbirli olarak disiplin işlemlerini başlattıklarını dile getiren Koca,”Biz bunları bugüne kadar sabırla dinlemeye çalıştık. Ama maalesef gördük ki sabrımız farklı değerlendiriliyor. Biz 2001'de çıktığımız yolda kim terk ederse terk etsin, kim dönerse dönsün bu yoldan dönmeyeceğimizi, partimize, milletimize hizmet etmekten Cumhurbaşkanımıza, partimize sadakatten başka ve kimseye de eyvallahımızın olmadığını bildirmekten çekinmeyiz. Biz bu yola çıktık. İnşallah bundan sonrada o yolda devam edeceğiz. Kimse bizi bu yoldan döndüremeyecek inşallah.

Partimizin üyesi olduğu halde bağımsız aday olduğunu açıklayanlar, yine üye oldukları halde partimizin adayını desteklemeyeceğini açıklayanlar, başka adayları destekleyeceklerini açıklayanlar var. Bunların affı kabul edilmesi mümkün değil. Bunlar hakkında tedbirli olarak disiplin işlemlerini başlattık. Gerekirse partiden ihraçlarını da sağlayacağız. Kimse parti sırtından parti üyesi olarak siyasi çıkar elde etmeye kalkmasın. Bunların gözünün yaşına bakmayız. Partide barındırmayız. Ayrıca partimize, şahsımıza, milletvekillerimize, gerek bazı aday adaylarına, gerekse parti üyesi olup olmadıkları bilinmeyen, birilerinin maşası olup olmadığını bilinmeyen bazı şahıslar tarafından hem yazılı basında, hem görsel basında hem de bazı sosyal paylaşım sitelerinde bir takım kamuoyu oluşturmaya yönelik hakaret veri, eleştiri sınırlarını aşan, küçük düşürücü, tahkir edici paylaşımlar söz konusu, bunları da artık kabul etmemiz mümkün değil! Sineye çekeceğimizi düşünmesinler bunlar hakkında da suç duyurusunda bulunduk. Yasal işlem başlatılması noktasında bunun takipçisi olacağız” diye konuştu.