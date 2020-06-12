İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İnce'den Vali Baruş'a ziyaret

Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 181'nci yıldönümü dolayısıyla İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Necmi İnce ve beraberindeki heyet, Malatya Valisi Aydın Baruş'u ziyaret etti.

Valilik makamında gerçekleşen kabulde, 181'nci kuruluş yıldönümü dolayısıyla yapılacak etkinlikler hakkında bilgi veren İl Jandarma Komutanı İnce, “181 yıldır ülkemizin emniyet ve asayiş ile kamu düzeninin korunmasını şerefle yerine getirmekteyiz” dedi.

Ziyaret dolayısıyla memnuniyetini ifade eden Vali Baruş, “Jandarmamız bildiğiniz gibi ülkemizin dört bir tarafında en ücra köşesine kadar, mahallesine, köyüne kadar kırsal alanlar yoğunlukta olmak üzere ülkemizin yüzde 90'ı üzerindeki alanda sorumluluk sahibi olarak gerçekten büyük bir sorumluluk bilinci ile bu görevini yürütüyor. Ülkemizin yıllardır mücadele ettiği terörle mücadelesinde vatandaşımızın güvenliğini sağlamak için binlerce mensubunu şehit verdi. Diğer taraftan suç örgütleri ile mücadeleden kaçakçılıkla mücadeleye, cezaevlerinin dış güvenliğinin sağlanması vatandaşımızın günlük hayatının huzur ve güven içerisinde devam etmesi için yaptığı çalışmalara kadar gerçekten çok geniş bir alanda faaliyet gösteriyor. Bu faaliyetleri sırasında da insanımızı merkeze alan, vatandaşımızın mutluluğunu esas alan bir görev anlayışıyla, üstün bir sorumluluk bilinciyle bu görevini yerine getiriyor. Biz bundan gurur duyuyoruz. Malatya'mızda da jandarma teşkilatımızın sorumluluk alanı olarak ilimizin yüz ölçümünün yüzde 92'sinden, nüfus olarak da yüzde 25 oranında ki bir nüfustan sorumlu olsa da bu görev alanının geniş olması münasebetiyle gece gündüz üstün bir fedakarlıkla çalışması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Özellikle uyuşturucuyla mücadele, terör odaklarının sızmasının önlenmesi ve vatandaşın günlük hayatında karşılaşmış olduğu zorluklarda dahi elinden tutma, yoksula, yolda kalmışa, muhtaca yardım etme noktasında da yardımcı olan Jandarma'nın önemli görevler ifa ettiğine dikkat çeken Vali Baruş, “Yine 24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen depremde ve sonrasında meydana gelen depremlerde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması, özellikle acil barınma ihtiyacı için çadır ihtiyacının karşılanması, kurulması noktasında gece gündüz çalıştı arkadaşlarımız” diye konuştu.