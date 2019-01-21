Malatya'da 2011 yılı 1. Dönem İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı.

Malatya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı toplantı salonunda Vali Aydın Baruş başkanlığında yapılan toplantıda yatırımcı kurum ve kuruluşların son durumu hakkında kurum yöneticileri sunum yaptı. Toplantının açılışında konuşan Vali Baruş 2019 yılı Malatya'daki kamu yatırımlarının genel değerlendirilmesini yaparak,” Bu toplantının amacı ilimizde bölge müdürlüklerimize il müdürlüklerimiz tarafından yürütülen ve belediyelerimiz tarafından yürütülen yatırım çalışmalarının koordinasyon ve işbirliği içerisinde gerçekleştirilmesini sağlamak. Yapılan çalışmalarında milletimizin hayrına ve insanlarımızın en güzel istifadesine sunulmak üzere çalışmalar ortaya koymak. Bu toplantıda öncelikle ilimizde 2018 yılında yürütülmüş olan yatırım çalışmalarının genel bir değerlendirmesini yapacağız 2019 yılı yatırım hakkında ödenekler belli olmadığı için henüz 2019 yılı yatırımları üzerinde detaylı bir görüşme olmayacak ancak yatırım programınız belli olur olmaz bir an önce yapılacak çalışmaların ihale hazırlıklarını tamamlayıp ihalesini gerçekleştirip işe koyulmak milletimizin ülkemizin sizde beklentileri budur ” diye konuştu.