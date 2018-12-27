İl Müdürü Bulut'tan muhtarlara ziyaret

Malatya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Rasim Bulut, İkinci yüzgünlük eylem planı çalışmaları kapsamında Malatya Zafer Mahallesi Muhtarı Kemal Bulguru'yu ziyaret etti.

Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) vasıtasıyla muhtarlarla iş birliği çalışmalarına Malatya da başlandığını bildiren İl Müdürü Rasim Bulut, “Cumhurbaşkanımızın İkinci 100GünlükEylemPlanı icraat programı kapsamında Aile ve Sosyal Destek Programının (ASDEP) Muhtarlarla işbirliği içerisinde yaygınlaştırılması amacıyla muhtarlarımızla bir araya gelerek çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Sosyal yardım ve sosyal hizmetler başta olmak üzere kamunun imkanları ve hizmetleri konusunda desteğe ihtiyacı olan kişi ve ailelere ulaşılması, psikososyal ve ekonomik durumlarının incelenerek değerlendirilmesi ve ihtiyaç duyulan hizmetlerden yararlandırılmalarına yönelik, rehberlik ve yönlendirmenin yapılması suretiyle muhtarlarımız aracılığıyla vatandaşlarımız ile kamu hizmetlerinin daha hızlı buluşturulmasının hedefliyoruz. ASDEP ekiplerimiz Malatya genelinde şuana kadar 72 muhtarımızı ziyaret etti. Ziyaretlerimiz devam edecek. Bu kapsamda muhtarlarımıza mahallelerinde yaşayan bireylerin sosyal yardım ve sosyal hizmetlere olan ihtiyaçlarının tespiti, ihtiyaca göre sosyal yardım ve sosyal hizmet modellerin planlanması, uygulanması için çalışmalarımızı son sürat sürdürüyoruz” diye konuştu.

Zafer Mahallesi Muhtarı Kemal Bulgurlu da ziyaretten dolayı Malatya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Rasim Bulut'a teşekkür ederek, “ Yapılan uygulama çok güzel bir uygulama mahallemizde bulunan ailelerimiz ile ilgili herhangi bir sorun sıkıntı olduğunda direk bizlerle temas kurulacak. Bu uygulamayı hayata geçiren devlet büyüklerimize teşekkür ediyordum” şeklinde konuştu.