İl Sağlık Müdüründen Battalgazi Devlet Hastanesi açıklaması

Dr. Recep Bentli, 300 yataklı Battalgazi Devlet Hastanesinin yapımına firmanın bugün itibariyle başladığını söyledi.

Bentli, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “İlimiz, Battalgazi İlçesi, Saray Mahallesi 45 ada, 48 parsel eski Devlet Hastanesi yeri üzerine yapılacak olan 300 yataklı Battalgazi Devlet Hastanesi yapım ihalesi 2018-677126 ihale numarası ile 25.01.2019 tarihinde Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilmiş ve 137 milyon 280 bin TL teklif veren Gürbağ İnşaat tarafından yükleniciliği üstlenilmiştir. Söz konusu yatırımın 20.03.2019 tarihinde temeli atılmış, ancak işin ihale sözleşmesine ilişkin Kamu İhale Kurumuna yapılan itiraz nedeniyle inşaata devam edilememiştir. KİK'e yapılan itirazın neticelenmesi akabinde yeniden 30.04.2019 tarihinde sözleşme imzalanarak 09.05.2019 tarihinde Sağlık Bakanlığımızın teknik personelleri tarafından yer teslimi yapılmıştır. İlgili firma ile yapılan görüşmede 20.05.2019 tarihinden itibaren şantiye alanının etrafını kapatarak inşaat faaliyetlerine başlanacağı belirtilmiştir” ifadelerine yer verdi.