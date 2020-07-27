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İlaçlama ve dezenfekte çalışmaları devam ediyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi vatandaşların daha sağlıklı ve huzurlu bir ortamda bayramlarını geçirmeleri için çalışmalarını artırdı.


Büyükşehir Belediyesi ekipleri sahada mesai farkı gözetmeden gece gündüz çalışmalarına devam ediyor. Haşere üremesinin kontrol altına alınması ve halk sağlığını tehdit edecek unsurların artmasını engellemek amacıyla ilaçlama çalışmaları kentin birçok noktasında Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından uygulanıyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri bir taraftan yapmış oldukları ilaçlama faaliyetleri ile haşere ve sineklere karşı mücadele ederken, diğer taraftan dezenfekte ve yıkama çalışmaları mahalle ve sokakları temizliyor. Malatya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Haşere ile Mücadele ve İlaçlama ekibi tarafından mahallelerde başlatılan ilaçlama çalışmaları aralıksız devam ediyor.


Malatya'nın tüm mahalle ve sokakları düzenli olarak yıkanarak çevrede toz, toprak ve insan sağlığına zararlı kalıntıların oluşması engellenerek çevre ve hava kirliliğinin önüne geçiliyor.

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