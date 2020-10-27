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İlan ve reklam vergileri uyarısı

Ocak ayında başlayan ve 2 taksit halinde ödenen ilan ve reklam vergilerinin 2.

taksit ödemeleri 2 Kasım 2020 tarihinde sona eriyor.


Malatya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, belediyenin sorumluluk alanı içerisinde yer alan ana arterlerdeki mükelleflerin, ilan ve reklam vergilerinin 2. taksitlerini 2 Kasım Pazartesi günü mesai bitimine kadar ödemeleri gerektiği belirtilerek, sıkışıklığa meydan verilmemesi, cezalı ve mağdur duruma düşmemeleri için vergilerini son güne bırakmamaları istendi.


Açıklamada ödemelerin mesai saatleri içerisinde Büyükşehir Belediyesi veznelerine yapılabileceği gibi www.malatya.bel.tr internet sitesindeki e-belediye uygulaması üzerinden de günün 24 saati gerçekleştirilebileceği duyuruldu.

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