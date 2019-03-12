İlçe Emniyet Amiri Gündüz'den öğrencilere kitap hediyesi

Burada konuşan İlçe Emniyet Amiri Okan Gündüz, “Biz çocuklarımızı seviyoruz. Siz Çocuklar bizim geleceğimiz, onları ne kadar güzel yetiştirebilirsek toplumumuza o kadar faydalı olacaklardır. Sizler geleceğin anneleri ve babaları olacaksınız. Geleceğin hakimi, savcısı, polisi olacaksınız. Ülkeyi sizler yöneteceksiniz bizim için çok önemlisiniz” dedi.

Daha sonra polisler öğrencilere kitap hediye etti.