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İlçe Emniyet Amiri Gündüz'den öğrencilere kitap hediyesi

Arguvan İlçe Emniyet Amiri Okan Gündüz polislerle beraber Arguvan Atatürk İlkokulu ziyaret ederek öğrencilere kitap hediye etti.


Burada konuşan İlçe Emniyet Amiri Okan Gündüz, “Biz çocuklarımızı seviyoruz. Siz Çocuklar bizim geleceğimiz, onları ne kadar güzel yetiştirebilirsek toplumumuza o kadar faydalı olacaklardır. Sizler geleceğin anneleri ve babaları olacaksınız. Geleceğin hakimi, savcısı, polisi olacaksınız. Ülkeyi sizler yöneteceksiniz bizim için çok önemlisiniz” dedi.


Daha sonra polisler öğrencilere kitap hediye etti.

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