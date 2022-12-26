İlçede yetiştirildi, öğrencilere ikram edildi

Malatya'nın Darende ilçesinde deneme amaçlı yetiştirilen patateslerden yapılan kumpir yemeği, öğrencilere ikram edildi.

Kaymakamlık tarafından ‘'Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası'' çerçevesinde öğrencilere, İlçenin Palanga Mahallesi'nde yetiştirilen patatesler ile kumpir ikramında bulunuldu.

Programda konuşan Kaymakam Ökkeş Safa Türkoğlu, yerli malının önemine temas ederek, ‘'Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası'' nda öğrencilere yerli ve milli üretimin öneminin iyi anlatılması gerektiğini vurguladı.

Darende ilçesinde deneme amaçlı yetiştirilen patateslerden yapılan kumpir yemeği ikram edenlere teşekkür eden Türkoğlu, yerli ve milli üretimin önemini anlattı.