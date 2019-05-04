İletişim Fakültesinde mezuniyet coşkusu

Dr. Mehmet Önal'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Mezuniyet törenine İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Önal, Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Fatma Nisan ve Doç. Dr. Mevlüt Akyol, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ayça Çekiç Akyol, Gazetecilik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Eylem Şentürk Kara, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Dekan Prof. Dr. Mehmet Önal, fakülte yönetimi olarak ellerindeki imkanları sonuna kadar kullandıklarını ve öğrencileri, mümkün olduğu kadar donanımlı ve bilgili bir şekilde mezun etmeye çalıştıklarını ifade etti.

Mezun olan öğrencilere tavsiyelerde bulunan Önal, “Kendinizi küçük görmeyin, basite almayın, eğitimimizi küçümsemeyin ve mesleğinizi önemsiz olarak görmeyin. Yarın iş hayatınıza atandığınızda burada öğrendiğiniz çok şeyi aslında zannettiğinizden daha fazla imkan sunacağını ve bilgi altyapısını hazırladığını fark edeceksiniz. Bazı yetenekleriniz de iş hayatında meslek icra ederken ortaya çıkacaktır. Kendinize her zaman değerli, önemli ve kıymetli olarak görmenizi istiyorum. O yüzden sizin kendinize güveninizin ne abartılı ne de böyle aşağılayıcı durumda değil, bilgilerinizin paralelinde olmasını istiyorum” ifadelerine yer verdi.

Fakülte başarı sıralamasında dereceye giren İletişim Fakültesi birincisi Ayşegül Şahin'e Dekan Prof. Dr. Mehmet Önal, fakülte ikincisi Gül Nihal Türkmen'e Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ayça Çekiç Akyol ve fakülte üçüncüsü Merve İnan'a ise, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Mevlut Akyol tarafından diploma ve plaketleri takdim edildi.

Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümü ikinci öğretim üçüncüsü Kübra Altun, ikincisi Selma Işkırık olurken, birinciliği Tülay Şeker ile Fikret Tolunay Ersöz paylaştı.

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Uzaktan Öğretim Programında Hilal Ateş birinci, Gülcan Alagöz ikinci, Özlem Cantekin ise üçüncü oldu.

Halkla İlişkiler Bölüm birincisi Ayşegül Şahin, yaptığı konuşmada, “Başarı tek olarak ödüllendirilse de aslında ortak bir çalışmanın ürünüdür. Bu sebeple maddi ve manevi olarak her zaman yanımda olan aileme, hocalarıma ve arkadaşlarıma teşekkür ederim” dedi.

Tören esnasında İletişim Fakültesi bünyesinde yer alan Ajans İletişim, Radyo Kampüs, İNÜHABER Merkezi, İnönü İletişim gazetesi ve İnönü Üniversitesi Haber Bülteni İNÜBÜLTEN'de hala aktif olarak çalışan ve mezuniyet aşamasında olan öğrencilere teşekkür belgesi birim koordinatörleri Doç. Dr. Fatma Nisan, Doç. Dr. Mevlüt Akyol, Doç. Dr. Eylem Şentürk Kara ve Dr. Öğr. Üyesi Vafalı Ansarov tarafından verildi.

İNÜHABER uygulama birimi ile ilgili konuşma yapan Merve İnan ise, iki buçuk yıldır uygulama birimlerinde çalıştığını ve uygulama biriminin ona birlik olmayı, yardımlaşmayı, birbirine güvenmeyi, koşullar ne olursa olsun durmadan yola devam etme gerekliliğini öğrettiğini söyleyerek, “Teoride öğrendiklerimi pratiğe dökme fırsatı yakaladım, birçok konuda tecrübe ve deneyim sahibi oldum. Dolayısıyla İletişim Fakültesindeki tüm öğrenci arkadaşlarıma uygulama birimlerine gidip tecrübe edinmelerini tavsiye ediyorum ve mezun olan bütün arkadaşlarıma bundan sonraki hayatlarında başarılar diliyorum” diye konuştu.

Etkinlik mezun olan öğrencilerin diplomalarının verilmesinin ardından öğrencilerin kep atması ve müzik eşliğinde halay çekmeleriyle devam etti.