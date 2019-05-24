İlim Yayma Cemiyeti'nden Başkan Güder'e ziyaret

Başkan Güder, katılımcı belediyeciliğin önemine dikkat çekerek, hizmet ederken sivil toplum kuruluşlarının görüşlerine önem vereceklerini söyledi.

Malatya ve gençlik konusunda Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'i ziyaret ederek istişarede bulunan İlim Yayma Cemiyeti Başkanı Mustafa Özkan, Başkan Güder'in Malatya'ya güzel hizmetler yapacağına inandığını belirterek, “Memleketimize hayırlı ve güzel hizmetler yapacağına canı gönülden inanıyoruz. Bu konuda kendisine başarılar temenni ediyoruz. Allah yar ve yardımcısı olsun. İnşallah memleketimize hizmetleri katlayarak devam ettirecek. Çok güzel işler yapacak. Bizde İlim Yayma Cemiyeti olarak elimizden ne tür bir katkı geliyorsa, vermeye hazırız. Biz kendisinin destekçisiyiz, duacıyız” şeklinde konuştu.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise, sivil toplum kuruluşlarının önemine vurgu yaparak, “İlim Yayma Cemiyeti, milli ve manevi değerlere bağlı, en köklü, eski sivil toplum kuruluşlarımızdan bir tanesi. Hayırlı bir hizmeti ifa ediyorlar. Ve bugün Türkiye'de, birçok icraata imza atan kişiler, kardeşlerimiz, ağabeylerimiz, İlim Yayma Cemiyeti bünyesinde yetişen insanlardan müteşekkir. Bu faaliyetlerini, bugünde, yarında inşallah Türkiye'mize, vatanımıza, milletimize faydalı olacak şekilde yürütüyorlar. Bundan dolayı kendilerini kutluyoruz, tebrik ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

Sivil toplum kuruluşlarının kendilerinin en önemli bileşenleri olduğunu ifade eden Güder, “Bu millete hizmet ederken, sivil toplum kuruluşlarının görüş ve önerilerini özellikle gençlik hususunda yağacağımız icraatlarda, İlim Yayma Cemiyeti gibi diğer cemiyetlerimiz, vakıflarımız ve derneklerimizin görüş ve düşüncelerini alarak bu yönde çalışmalarımızı yürüteceğiz. Bu bağlamda geçenlerde Gençlik ve Spor Bakanımız ile görüştük. Özellikle gençlik merkezlerini kurma noktasında, daha öncede belde belediye binalarımız ile alakalı görüştük. Bakanımız da, Gençlik Spor İl Müdürlüğümüze talimat verdiler. Çalışmalar zannedersem bitiş noktasına geldi. Ve bunlar bakanlığımıza tekrar bildirilecek. Gençlik, geleceğimiz. Bu ülke hepimizin. Gençliğimizi, özellikle yetiştirme, koruma ve kollama adına bu bağlamda biz belediyeler olarak taşın altına elimizi koyacağız” diye konuştu.