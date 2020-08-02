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İlisuluklular ölüm yoluna çözüm istiyor

Malatya’nın Kuluncak ilçesinin en büyük mahallesi olan İlisuluk’ta yol sorunu nedeniyle yaşanan kazalar mahalle sakinlerini bezdirdi.

Malatya'nın Kuluncak ilçesinin en büyük mahallesi olan İlisuluk'ta yol sorunu nedeniyle yaşanan kazalar mahalle sakinlerini bezdirdi. Mahalle Muhtarı Yakup Kalkan, sorunlarına çözüm bulunmaması durumunda Cumhurbaşkanlığı'na gideceklerini söyledi.


Kuluncak ilçesine bağlı İlisuluk Mahallesinin yolundaki viraj ve çelik bariyerlerin olmaması nedeniyle birçok ölümlü kaza yaşandı. Mahalle Muhtarı Yakup Kalkan, yıllardan beri sorunu yetkililere ilettiklerini ancak bir çözüm bulamadıklarını söyledi.


Bugüne kadar mahalle yolunda 4 vatandaşın hayatını kaybettiğini anımsatan Kalkan, “Buraya bir bariyer çektiremedik. Yıllardan beridir söylüyoruz, söylemeye de devam edeceğiz. Sorunlarımıza çözüm bulamazsak otobüs tutup Cumhurbaşkanımıza giderek sorunumuzu anlatacağız” dedi.


Yolun belli noktalarına çelik bariyer takılması gerektiğini bazı noktalarda da keskin virajların ortadan kaldırılması gerektiğini ifade eden Muhtar Kalkan, maliyeti fazla olmayan bu hizmet için yıllardır beklediklerini dile getirdi.


İlisuluk'un Kuluncak'ın en büyük mahallesi olduğunu ancak bölgedeki sorunlar nedeniyle göçlerin yaşandığını anlatan Kalıkan, “İlisuluk'ta yol nedeniyle ve sulama sorunu nedeniyle göçler yaşandı. Bize yetecek geçindirecek arazimiz var ama ne yazık ki sulama yok. 500 hane olacakken şuan 150 hanemiz kaldı. Eğer bu sorunlarımız çözüme kavuşturulursa ben halkımızın yeniden köylerine döneceğini düşünüyorum” dedi.


Mahallenin girişindeki yolunda sel nedeniyle çöktüğünü de belirten Kalkan, kaza olmadan bu yolu yapmalarını istiyoruz. 3 aydır yapılmasını bekliyoruz. Biran önce buranın yapılmasını istiyoruz. Bunlar çözülmediği zaman gücümüz yettiği kadar otobüs tutup halkımızla cumhurbaşkanımıza gitmeye kararlıyız” diye konuştu.

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