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Ilkım, güreşte İnönü Üniversitesi'nin gururu oldu

20-25 Haziran tarihleri arasında İtalya’nın Faenza kentinde gerçekleşen “Avrupa Güreş Şampiyonası” müsabakalarında İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dr.

20-25 Haziran tarihleri arasında İtalya'nın Faenza kentinde gerçekleşen “Avrupa Güreş Şampiyonası” müsabakalarında İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ilkım hakem olarak Türkiye'yi temsil etti.


Türkiye'yi başarıyla temsil eden Mehmet Ilkım üçüncü defa Avrupa Güreş Şampiyonası'na hakem olarak katıldı. Konuyla ilgili konuşan Mehmet Ilkım, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda görev almasıyla ilgili şunları söyledi:


“2 defa Dünya Güreş Şampiyonası'nda ve 1 defa da Akdeniz Oyunları'nda görev yaptım. Öncelikle üniversitemi, ilimi ve ülkemi temsil ettiğim için çok sevinçli ve gururluyum. Bu kapsamda bana destek veren başta İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay'a ve mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Avrupa ve Dünya Şampiyonaları'nda görev almak çok zor. Birçok kişi içerisinden seçilerek buralara geliyorsunuz. Avrupa Şampiyonası final müsabakalarında görev verildiği zaman daha mutlu oldum. Zorluk derecesi yüksek olan 2 final müsabakası yönettim. Bundan sonra da üniversitemi ve ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum.”

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