İhlas Haber Ajansı

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İlkokul öğrencilerine güvenli internet eğitimi

Malatya’da ilkokul öğrencilerine güvenli internet kullanımı eğitimi verildi.

Malatya'da ilkokul öğrencilerine güvenli internet kullanımı eğitimi verildi.


Malatya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personeli tarafından, “Bilinçli ve Güvenli İnternet Kullanımı” konusunda 360 ilkokul öğrencisine yönelik bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.


“Bilinçli ve Güvenli İnternet Kullanımı” konusunda öğrencilere internetin bilinçli kullanılması konusunda bilgiler aktarıldı.

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