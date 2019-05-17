İlkokul öğrencilerinin sinema sevinci

İnönü Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim Teknolojileri Topluluğu, ‘Bir Film Bin Sevinç' etkinliği kapsamında 91 Bin Dev Öğrenci İlk ve Ortaokulu 6. Sınıf Öğrencilerini sinemaya götürdü.

Film gösterimine Yeni Medya ve İletişim Teknolojileri Topluluğu üyeleri, öğrenciler ve öğrencilerin sınıf öğretmenleri katıldı. Yeni Medya ve İletişim Teknolojileri Topluluk Başkanı Mustafa Canpolat, etkinlikle ilgili bilgi vererek, “Bugün ilkini düzenlediğimiz ‘Bir Film Bin Sevinç' etkinliği kapsamındaki bu program sinemaya gitmeyen çocuk kalmayana kadar devam edecektir. Bizler de bizden sonra topluluk yönetimine gelecek olan arkadaşlara bu etkinliği miras bırakacağız” ifadelerine yer verdi.

Yaklaşık iki saat süren film gösterimini öğrenciler büyük keyif içerisinde izledi.