İmplant ömürlük bir tedavi yöntemi

Dt. Elif Toy, implant tedavisinin vücuda hiçbir yan etkisi veya zararının olmadığını belirterek, bu yöntemin ömürlük bir tedavi olduğunu söyledi.

Diş Hekimliği Fakültesinde gerçekleştirilen İmplant tedavisi ile ilgili bilgiler veren Periodontoloji Uzmanı Dr. Dt. Toy, İmplantın 18 yaşını doldurmuş, büyüme gelişimini tamamlamış, cerrahi operasyona engel herhangi bir sistemik problemi olmayan ve yeterli kemik dokusu olan herkese uygulanabileceğini söyledi. Hastanın genel sağlık durumunun iyi olduğu ve ciddi bir sistemik hastalığı olmadığı sürece implant uygulamasını engelleyecek bir üst yaş sınırının olmadığını kaydeden Toy, tedavisi öncesi ve cerrahi operasyon sırasında yapılan işlemler hakkında da bilgiler verdi.

Tedavinin ne kadar sürede devam ettiğine de değinen Toy, “Öncelikle implant öncesi hazırlıklar yapıldıktan sonra cerrahi işlem ile implantlar çene kemiğine yerleştirilmektedir. İmplant tedavisinin süresi yapılacak olan implant sayısına ve hastanın çene kemiğine bağlı olarak yarım saat ile birkaç saat arasında değişebilir. Cerrahi operasyon sonrası, implant ile kemiğin bütünleşmesi için rutin uygulamada üç ay beklenip, daha sonra protetik tedaviye geçilir. Dolayısıyla implantların yerleştirilip protezlerin yapılması için dört veya beş aylık bir süre geçmektedir. Ancak bazen kemik miktarının yetersiz olduğu durumlarda, vertikal veya horizontal kemik miktarının arttırılmasına yönelik ileri cerrahi işlemler gerekebiliyor. Bir takım kemik ve yumuşak doku greftleme teknikleri ile bölge implant yapımına uygun hale getiriliyor. Bu gibi durumlarda bu operasyonlardan sonra yani belli bir süre beklendikten sonra implantlar yerleştirilebiliyor ve tabii tedavi süreci de uzuyor. Ama bunlar bazen implantla birlikte eş zamanlı da yapılabiliyor. Dolayısıyla kişiden kişiye, vakadan vakaya bu süre değişebiliyor. Bazen bir dişi çekip hemen immediat yani hemen o anda implant yerleştirilip, hatta hemen protezin yapılması da söz konusu olabiliyor. Ama bunlar her zaman rutin olarak yaptığımız uygulamalar değil” dedi.

“İmplantın Vücuda Hiçbir Yan Etkisi Yok”

İmplantın vücuda hiçbir yan etkisi veya zararının olmadığını ifade eden Toy, “Başarı oranları yüzde 98 olan titanyum implantların insan vücudunda bilinen hiçbir yan etkisi ya da alerjik reaksiyonu yoktur. Günümüz teknolojisiyle yüzey özellikleri de oldukça gelişen implantlar çene kemiğiyle tamamen uyumlu hale gelmiştir.” dedi. İmplant ve doğal diş arasındaki farka da değinen Toy “En belirgin fark doğal dişlerle destek alveol kemiği arasındaki periodontal membranın implantla kemik ara yüzeyinde bulunmamasıdır. Periodontal membran dişe bir yük geldiği zaman amortisör gibi dişin hareket etmesine izin verir. Ayrıca periodontal membrandaki proprioseptif reseptörler aşırı bir kuvvet varlığında dişi korurken implantta stres birikimi olabiliyor” ifadelerini kullandı.

İmplantta cerrahi işlem sırasında sınırlı uyuşturma uygulandığı için hiçbir ağrı hissedilmediğini belirten Toy, "İmplant cerrahisi sonrası aynı gün içerisinde anestezinin etkisi geçtikten sonra hafif ağrılar olabilir. Operasyon sonrası uygun ağrı kesicilerle bu durum giderilir.” dedi. İmplantın uzun ömürlü kullanılabilecek ve garanti bir tedavi olabileceğini ifade eden Toy, “Uygun endikasyon ve cerrahi teknikle deneyimli bir hekim tarafından uygulandığında, destek kemik dokular yeterliyse, hasta ağız hijyenine dikkat ediyorsa, implantlar yapıldıktan sonra rutin kontrollerine gidiyorsa ömür boyu kullanılabilecek tedavi yöntemlerinden bir tanesidir. Bununla birlikte, diş hekimliğindeki diğer tedavi yöntemlerinde olduğu gibi, implant tedavilerinde de komplikasyon görülme olasılığı her zaman için vardır” İfadelerine yer verdi.

“İmplant Ekstra Bir Maliyet Gerektirir”

İmplant tedavisinin ekstra bir maliyet gerektirdiğine de değinen Toy, “Titanyum özelliği itibariyle çene kemiğine uyumlu ve aynı zamanda pahalı olan kıymetli bir metaldir. İmplant tedavisinde kullanılan malzemelerin ithal olması ve üretiminde yüksek teknolojiye gereksinim duyulması maliyeti artırmaktadır. Artık yerli üretim implantların da oldukça başarılı olması, hasta açısından daha uygun seçeneklerin olması ulaşılabilirliği artırmıştır. Ama genel olarak tabiî ki implant tedavisi ekstra bir maliyet gerektiriyor ve maalesef SGK kapsamında değil. İmplant ameliyatları fakültemizde oldukça sık yapılan bir tedavi seçeneği. Fakültemizin hem Periodontoloji hem de Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi bölümlerinde implant tedavisi uygulanmakta. Son yıllarda oldukça kabul gören, popüler bir yöntem olması nedeniyle implant hastalar tarafından çok fazla ilgi ve istek var. Doğru endikasyonla doğru tedaviler yapıldığında başarı da oldukça yüksek oluyor” sözcüklerini kullandı.

Son olarak diğer üniversite hastaneleriyle yarışılabilir bir konumda olduklarını ifade eden Toy, “Fakültemizde her türlü ileri cerrahi teknik uygulanıp, en son teknolojiyle protetik üst yapılar yapılmaktadır. Herhangi bir eksiğimizin olmadığını, diğer fakültelerle yarışabilir bir konumda olduğumuzu, yalnızca Malatya ilinde değil bölgede önemli bir açığı kapattığımızı söyleyebilirim” diye konuştu.