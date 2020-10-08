İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İnönü Eğitim Bilimleri Enstitüsü'nde devir-teslim töreni

Malatya İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde düzenlenen devir teslim töreni ile enstitü müdürlüğüne atanan Doç.

Malatya İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü'nde düzenlenen devir teslim töreni ile enstitü müdürlüğüne atanan Doç. Dr. Eyüp İzci, görevi Doç. Dr. Niyazi Özer'den devraldı.


Düzenlenen törene, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Nusret Akpolat ve Prof. Dr. İbrahim Türkmen, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Erdem, Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Süleyman Nihat Şad, Enstitü Müdür Yardımcıları Doç. Dr. İsmail Şan, Dr. Öğr. Üyesi Meltem Yurtçu ve Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ali Kış katıldı.


Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nusret Akpolat, Doç. Dr. Niyazi Özer'e plaket takdim ederek hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. Doç. Dr. Eyüp İzci ise Doç. Dr. Niyazi Özer'e çiçek takdim ederek 4 yıllık süre içerisinde enstitüye yaptığı hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.