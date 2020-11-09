İnönü Fen-Edebiyat Fakültesi'nin dekanı değişti

Malatya İnönü üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi'nde düzenlenen görev devir teslim töreni ile dekanlık görevine getirilen Prof. Dr. Tekin İzgi, görevi Prof. Dr. Neslihan Durak'tan devraldı.

Görev devir teslim törenine, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Nusret Akpolat ve Prof. Dr. Abdulkadir Baharçiçek, Genel Sekreter Mustafa Gezer ve Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Emin Çelebi katıldı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdulkadir Baharçiçek, Prof. Dr. Neslihan Durak'a plaket takdim ederek hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. Prof. Dr. Neslihan Durak, dekanlık görevine gelen Prof. Dr. Tekin İzgi'ye çiçek takdim ederek başarı dileklerinde bulundu. Prof. Dr. Tekin İzgi ise Prof. Dr. Neslihan Durak'a çiçek takdim ederek hizmetlerinden ötürü teşekkür etti.

Tören fotoğraf çekiminin ardından son buldu.