İnönü öğrencilerinden ‘Yıldızlı Projeler' başarısı

Yıldız Teknopark, Yıldız Teknoloji Transfer Ofisi ve Yıldız Teknik Üniversitesi IEEE Öğrenci Kulübü (The Institute of Electrical and Electronics Engineers) iş birliğiyle düzenlenen Yıldızlı Projeler Yarışması'nda İnönü Üniversitesi öğrencileri Mustafa Doğan ve Metehan Şaşmaz üçüncülük derecesi elde etti.

‘Fikrini Geleceğe Taşı' sloganıyla bu yıl 11'incisi düzenlenen Yıldızlı Projeler Yarışması, 11 yılda 44 üniversiteden 2 bin 500 projenin tanıtımına yardımcı oldu. Bu yılki yarışmaya ise 500'e yakın başvuru yapıldı. Öğrenci kategorisinde İnönü Üniversitesi öğrencileri Mustafa Doğan ve Metehan Şaşmaz, ‘Dişçilik Sektöründe Yerli Teknoloji Üretimi' isimli ve diş hekimlerinin kullandığı Aeratör cihazlarının daha inovatif bir şekilde yerlileşmesini sağlayan projeyle yarışmaya katıldı.

‘Biz Dünya tıbbi cihaz sektöründe yarışan Türkiye istiyoruz' sloganıyla 7 projenin arasında finalist olarak yarışma hakkını kazanan proje, Yıldız Teknopark tarafından verilen bir haftalık sunum ve pazarlama eğitiminin ardından final etkinliğinde yarıştı.

Yarışmada Mustafa Doğan ve Metehan Şaşmaz'ın ‘Dişçilik Sektöründe Yerli Teknoloji Üretimi' projesi finalde üçüncülük derecesi elde etti. Dereceye giren öğrencilere 2 bin 500 TL'lik proje desteği verildi.