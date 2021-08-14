İnönü öğrencilerinin 3 projesi finalde

Bu yıl yedincisi düzenlenen ve amacı “insan ve değer” odaklı bir anlayış ile geleceğin iletişimcileri olacak üniversite öğrencilerinin eğitim faaliyetleri kapsamındaki çalışmalarına katkıda bulunmak için TRT tarafından yarışma açıldı. Geleceğin İletişimcileri Yarışması'nda İletişim Fakültesi uygulama birimi “Radyo Kampüs” programcılarının projeleri başarılı bulundu.

“Radyo”, “Televizyon”, “Haber”, “Dijital Yayıncılık” ve TRT tarafından belirlenen “Güzel Türkçe” olmak üzere toplam 5 ana kategori, 14 alt kategoride düzenlenen TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması'nda, İnönü Üniversitesi Radyo Kampüs programcıları Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisi Ayşenur Deniz ve İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğrencisi Esma Nur Çılğın'ın birlikte hazırladıkları “Öğretmenim Hayat” isimli proje Radyo Drama alt dalında, “Bir Usta Bir Spor” isimli proje ise Radyo Belgesel alt dalında finale kalma başarısı gösterdi. Ayrıca Ayşenur Deniz'in “Türkçenin Koruyucuları” isimli bireysel projesi ise “Güzel Türkçe” kategorisinde finale kaldı. Böylece Radyo Kampüs programcılarının toplamda 3 projesi TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması'nda finale kalma başarısı göstermiş oldu.

TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması'nın sonuçları önümüzdeki günlerde yapılacak değerlendirmenin ardından ilan edilecek ve ödül töreni düzenlenecek.