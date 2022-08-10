İnönü personeli finale adını yazdırdı.

Merkez Spor Salonunda oynanan bu yıl ikincisi düzenlenen kurumlar arası voleybol turnuvasında İnönü Üniversitesi personeli rakibi Maliye Vergi Dairesi personelini 2-0 yenmeyi başardı. Maçta, İnönü Üniversitesi personeli ilk seti 25/17, ikinci seti de ise 25/14 alarak üstünlük sağladı.

İnönü Üniversitesi personel voleybol takımı, bir sonraki final maçını 15 Ağustos Pazartesi günü saat 19.30'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kapalı Spor Salonunda oynayacak.