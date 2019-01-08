İnönü Üniversitesi 20 branşta 33 takım ile mücadele etti

Sağlanan başarılar ve kampüs ligleri hakkında İnönü Üniversitesi Spor Hizmetleri Şube Müdürü Oğuz Avcı ve Kampüs Ligleri Koordinatörü Taha Yasin Ilkım açıklamalarda bulundu.

Üniversiteler arası yarışmalarda elde edilen başarılarla ilgili bilgi veren İnönü Üniversitesi Spor Hizmetleri Şube Müdürü Oğuz Avcı yaptığı açıklamada, “Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından organize edilen Üniversiteler arası yarışmalarda 20 branşta 33 takım ile mücadele edilmiştir. Takımlarımız bu müsabakaların 17'sinde ilk üçe girmeyi başarmıştır. Bu başarılardan öne çıkanlar ise Unilig müsabakalarında Erkek Basketbol takımımızın Türkiye üçüncülüğü derecesi, Badminton takımımızın bay ve bayan kategorisinde namağlup Süper lige terfii ve Spor Tırmanışı dalında erkekler kategorisinde Türkiye birinciliği yer almaktadır. Bunlara ek olarak ise Masa Tenisi erkek takımımızın Süper lige terfii. Ayrıca Bilek Güreşi, Bilardo, Tekvando ve kick boks branşlarında elde ettiğimiz madalyalar gösterilebilir” dedi.

“Kampüs Ligleri büyük ilgi gördü”

Geçtiğimiz yıl Üniversiteler arası müsabakalardan 1.lig Futsal Grup müsabakaları ile 2.lig Voleybol Grup müsabakalarına ev sahipliği yapıldığını kaydeden Avcı şöyle devam etti:

“Üniversitemizde yapılan etkinliklerden en önemlisi diyebileceğimiz bir husus Kampüs Liglerimizdir. Kampüs Liglerimizde futbol branşında 18 takım ve toplam 60'a yakın müsabaka oynamıştır. Bu müsabakalar ikinci yarıyıl boyunca devam etmiştir. Kampüs liglerinde Basketbol müsabakalarında ise 12 takım ile 40'a varan müsabaka oynanmıştır. Burada ise Spor Bilimleri Fakültesi birincilik ipini göğüslemiştir. Kampüs ligleri dışında ise geçtiğimiz yıl 17'ncisini düzenlediğimiz Spor Şenliklerimiz de her zamanki gibi dolu dolu gerçekleştirildi. Voleybol, masa tenisi, bilek güreşi ve futbol branşlarında personel ve öğrencilerimizin katılımlarıyla 100'e yakın müsabaka ile bir ay boyunca devam etmiştir. Bu yılda katılımın artacağına inanıyorum.”

“Bu yıl müsabakalar masa tenisi, futbol ve basketbol branşlarını kapsayacaktır”

Kampüs ligleri Koordinatörü Taha Yasin Ilkım ise, “Kampüs Liglerimizde bu yıl müsabakalar masa tenisi, futbol ve basketbol branşlarını kapsayacaktır. Öğrencilerimiz http://inonu.edu.tr/tr/spor.sube adresimizde güncel bilgileri ve fakülte ya da yüksekokullarında branşlardan sorumlu kişilerin irtibat bilgilerine ulaşabilirler. Müsabakalar ve sonuçlar sitemizde yayınlanmaktadır. Aldığımız ön başvurularda 17 futbol takımı 11 basketbol takımı ve 9 masa tenisi takımı başvuruda bulunmuştur. Detaylı bilgi almak isteyen öğrenci ya da personelimiz Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğümüzden gereken bilgileri alabilirler” şeklinde konuştu.

Ilkım, son olarak “Bizler her zaman tesislerimizin kullanılarak eskitilmesinden yanayız. Planlı ve programlı bir çalışma takvimi oluşturulursa tesislerimizdeki kullanım oranı artar ve daha verimli bir hal alır inancındayım. Biz antrenörler olarak bu müsabakalar dışında spor yapmak isteyen herkese kapımızı açık tutuyoruz. Yeter ki öğrencilerimiz spor yapmak istesin" ifadelerini kullandı.