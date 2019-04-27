İnönü Üniversitesi 2018'e damga vurdu

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan Faaliyet Raporu'na göre, 2018 yılı içerisinde üniversite genelindeki öğretim elemanları tarafından, eğitim faaliyetlerine ilave olarak, toplam 3 bin 320 bilimsel yayın ve bin 191 proje gerçekleştirildi. Rapora göre Üniversite genelinde hem fakülteler hem de öğrenci toplulukları tarafından 2018 yılı içerisinde bin 252 bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlik gerçekleştirildi.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, 2018 Yılı Faaliyet Raporu'nu değerlendirdi. Faaliyet Raporu'nun eğitim faaliyetlerine ilave olarak İnönü Üniversitesinde yıl içerisinde gerçekleşen bilimsel yayınlar ile sportif, kültürel, sanatsal ve sosyal etkinliklerin detaylı olarak belirtildiği bir rapor olduğuna değinen Rektörü Kızılay, “Raporumuzun önemli bir işlevi var. O da devletimizin bize tahsis ettiği kaynağı yani bütçeyi nereye, ne kadar, hangi kalemlere harcadığımızı, hangi işleri yaptığımızı, neleri başardığımızı, neleri ürettiğimizi bütün rakamlarıyla faaliyet raporumuzda ortaya koyuyoruz” dedi.

“Yayın Performansımız İyi Bir Noktada”

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan 2018 Yılı Faaliyet Raporu verilerine göre, 2018 yılı içerisinde akademik personel tarafından, eğitim faaliyetlerine ilave olarak, 3 bin 320 bilimsel yayın, bin 191 proje gerçekleştirildi. 2018 Yılı Faaliyet Raporu'nda yayınlanan bilimsel çalışmaların ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış çalışmalardan oluştuğunu belirten Rektör Kızılay, “Üniversitemizde yayın performansının, bilimsel araştırma sonucu yayınlanan bilimsel çalışmaların iyi bir nokta da olduğunu ifade etmek istiyorum. Araştırma proje çalışmalarına baktığımızda üniversitemizin Bilimsel Araştırma Projeleri tarafından desteklediğimiz, TÜBİTAK ve diğer Avrupa Birliği projesi gibi üniversitemize Avrupa Birliği'nden kaynak getiren projeler 2018'de de yapıldı. Çok başarılı projeler yürütüldü. Bunların bir kısmı tamamlandı, bir kısmı da 2019'a tamamlanmak üzere devredildi” şeklinde konuştu.

Rektör Kızılay, 2018 yılının Faaliyet Raporu'nda üniversite açısından bilimsel yayınlar, araştırma faaliyetleri, uluslararası ve ulusal sempozyumlar, kongre ve çalıştaylar açısından verimli ve başarılı bir yıl olduğunu dile getirdi.

Rapora göre üniversite genelinde hem fakülteler bazında hem de öğrenci toplulukları bazında bir sene içerisinde bin 252 bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlik gerçekleştirildi. Öğrenci topluluklarının eğitimle ilgili kültürel, sanatsal, sportif bütün faaliyetlerini desteklediğini ifade eden Rektör Kızılay, eğitim öğretim döneminde neredeyse her gün birden fazla faaliyet yapıldığını ve bunların çoğuna katıldığını söyleyerek, “Gelen misafirleri rektörlük ofisimde misafir ediyorum, onlarla bizzat ilgileniyorum. Kongre ve sempozyumların bildirilerini İnönü Üniversitesi Yayınevimizde kitaba dönüştürüyoruz. Onları kalıcı hale getiriyoruz. Üniversitemizde önceki yıllara göre 2018'de çok daha fazla sayıda faaliyet, gerek öğrenci topluluğu gerekse de hocalarımız tarafından yapıldı” ifadelerine yer verdi.

“Turgut Özal Tıp Merkezi Türkiye'nin Göz Bebeği”

Turgut Özal Tıp Merkezinin sağlık kurumlarının başında geldiğini ve ülkenin göz bebeği olduğuna değinen Rektör Kızılay, hastaların yüzde 42'sinin Malatya dışından geldiğini, bunlardan yüzde 1'inin de yurt dışından sağlık turizmi kapsamında gelen hastalar olduğunu dile getirdi. 2018 yılında Turgut Özal Tıp Merkezinin 700 bine yakın hastayı ayakta tedavi ettiğini ve bu rakamın neredeyse şehrin nüfusuna denk geldiğini belirten Rektör Kızılay, Turgut Özal Tıp Merkezinin üçüncü basamak ileri tedavi ve tanı merkezi olduğunu ve gelen hastaların en ağır, en problemli hastalardan oluştuğunu söyledi. Turgut Özal Tıp Merkezinde hedefinin Malatya'nın hiçbir hastasını Malatya dışına göndermemek olduğunu belirten Rektör Kızılay, “Hedefimiz Malatya'nın hiçbir hastasını dışarı göndermemek ve Türkiye'nin her yerinden Malatya'ya hasta gelmesini sağlamaktır. Ayrıca yurtdışından hasta getirmektir” İfadelerini kullandı.

Faaliyet Raporu'na göre 2018 yılı içerisinde il dışından gelen hasta sayısında yüzde 42 oranında artış olan Turgut Özal Tıp Merkezinde 2018 yılı içerisinde 272 karaciğer nakli, 43 böbrek nakli, 143 kök hücre ve kemik iliği nakli, 54 kornea nakli gerçekleştirildi. Turgut Özal Tıp Merkezinin organ nakillerinde başta karaciğer naklinde olmak üzere 2018'de üstün başarı sağladığının altını çizen Rektör Kızılay, “Karaciğer nakli toplamda 2 bin 500'e yaklaştı. Sadece 2018 yılında 272 hastaya karaciğer nakli yapıldı. Başarı yüzde 90. Bu karaciğer nakli için çok büyük bir dünya başarısıdır. Turgut Özal Tıp Merkezi dünyada zaten ikinci büyük merkezdir. Avrupa'nın en büyük merkezi bizim hastanemizdir. Böbrek nakli, kök hücre ve kemik iliği nakli, kornea nakli, ince bağırsak nakli gibi nakillerde üst başarı ile burada tedavi yapılıyor. Kök hücre ve kemik iliği naklinde 2018 yılında kamu hastanelerinde bizim hastanemiz Türkiye'de bir numaraya oturdu. İnce bağırsak nakli şu anda sadece bizim hastanemizde yapılıyor. Türkiye'nin aktif ince bağırsak nakli yapan merkez bizim hastanemiz. Türkiye'nin en büyük Çocuk Yanık Merkezi'ne sahibiz. Hastanemiz her alanda Türkiye'nin gözdesi. Bütün alanlarda üstün başarıyla tedaviye, tanıya ve hastalara hizmete devam ediyor. 2018'i de yine bu üstün başarıyla tamamladık” dedi.

“2018'in En Büyük Projesi Onkoloji Hastanesi”

2018 yılının en büyük projesi olan Onkoloji Hastanesi inşaatının yüzde 60'ının tamamlandığını 2019 yılında 217 yataklı Onkoloji Hastanesinin faaliyete geçeceğini dile getiren Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay üniversitedeki inşaat hareketliliğini anlatarak, “Organize Sanayi Bölgesi'ndeki OSB Meslek Yüksekokulu inşaatı neredeyse bitmek üzere. Bu yılın sonunda eğitim ve öğretime orada devam edeceğiz. Laboratuvarlarıyla, atölyeleriyle, uygulama sahalarıyla çok güzel bir kampüs yapıyoruz. İlahiyat Fakültemizin karşısında Yaşam Merkezi inşaatımız var. Yaşam Merkezi inşaatımız iki aya kadar bitecek, sona geldik. Üniversite cami inşaatımız var. Orada biraz durakladık, şu anda sadece minare çalışması yapılıyor. Çünkü hayır katkılarında önemli bir azalma oldu. 2019'da hedefimiz üniversite camisini son baharda eğitim öğretimin başında açmak. 2018'de üniversitemizin doğusunda karayollarına 96 dönüm üniversite kampüsünden yer verdik. Bu 96 dönüm araziye yonca kavşak inşaatı tamamlandı. Şu anda biz üniversitenin doğu kapısında bu kavşağı kullanıyoruz. Üniversitemizin kampüsü açısından burası hem trafiğin rahatlatılması, hem de sınavlardaki trafik kilitlenmesinin ortadan kaldırılmasını sağladı” sözcüklerini kullandı.

Dünyada ve Türkiye'de yapı/yerleşke, enerji yönetimi, ulaşım, atık yönetimi ve sürdürülebilir çevre eğitimi kategorilerinde UI Green Metric'in tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda İnönü Üniversitesi Yeşil Kampüs sıralamasında dünyada 437'nci, Türkiye'de 17'nci sırada yer aldığını dile getiren Rektör Kızılay, İnönü Üniversitesini 2019'da daha ileriye taşıyacaklarını vurguladı.

İnönü Üniversitesi için 2018 yılında önemli başarılar elde ettiklerini ve iyi bir noktada olduklarının altını çizen Rektör Kızılay, 2019'da da 2018'e göre daha çok faaliyet, bilimsel çalışma, eğitim öğretimde mesafe, inşaat ve fiziki yapıda planları tamamlamayı ve yeşil kampüs sıralamasında üniversiteyi ileri noktaya taşımayı hedeflediklerine vurgu yaptı. Rektör Kızılay ayrıca 2019'daki temel hedeflerinin huzurlu bir eğitim öğretimle, yüksek bilimsel üretkenlik ve üniversite sanayi işbirliğiyle üniversiteyi ileri bir noktaya taşımak olduğu söyleyerek sözlerini sonlandırdı.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, 2018 Faaliyet Raporu'nun hazırlanmasında emeği geçen başta Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdulkadir Baharçiçek olmak üzere Strateji Geliştirme Daire Başkanı Birol Kılıçaslan ve Şube Müdürü Ali Kılıç'a teşekkür etti.