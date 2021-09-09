İnönü Üniversitesi akreditasyon programına alındı

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdulkadir Baharçiçek, Yükseköğretim Kalite Kurulunun (YÖKAK) Kurumsal Akreditasyon Programı bilgilendirme toplantısına katıldı. İnönü Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumu Kalite Kurulunun (YÖKAK) Kurumsal Akreditasyon Programına alınan on iki üniversite arasında yer aldı. Bu kapsamda programa dâhil olan İnönü Üniversitesi ile diğer üniversitelerin bilgilendirilmesi amacıyla YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas başkanlığında Kurumsal Akreditasyon Programı (Güz Dönemi) Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi. Çevrim içi gerçekleşen toplantıya, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdulkadir Baharçiçek ile diğer üniversitelerin rektör ve rektör yardımcıları katıldı.

Toplantıda, YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas bir sunum yaparak üniversite yöneticilerine Kurumsal Akreditasyon Programı ile sürecin nasıl işleyeceğine ilişkin bilgiler verdi. Ayrıca toplantıda üniversite yöneticilerinin süreç ile ilgili soruları da cevaplandı.