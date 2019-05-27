İnönü Üniversitesi Bisiklet Topluluğu'ndan büyük başarı

İnönü Üniversitesi Bisiklet Topluluğu Yarış Takımı, Üniversiteler Arası Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonasında Erkekler bireyselde Süleyman Sefa Temel Türkiye üçüncülüğü, erkeklerde takım olarak Süleyman Sefa Temel, Kadir Kolat ve Yasin Kocabay ise Türkiye ikinciliği elde etti. Kadınlarda, Fadime Özge Şahin, Ezgi Şahin ve Merve Borucu ise Türkiye ikinciliği derecesi kazandı. Bisiklet Topluluğu Başkanı Mehmet Arıbaş, elde edilen başarıdan dolayı sporcuları kutladı. Uluslararası Bisikletçiler Birliği (UCI) standartlarında olabilecek bu zorlu parkurda yarışı Türkiye dereceleri ile bitiren sporcuları gönülden tebrik ettiğini söyleyen Bisiklet Topluluğu Başkanı Mehmet Arıbaş “Sene başında yenilenen yarış takımımız senenin başından beri yaptığı disiplinli ve özverili antrenmanlarının meyvelerini aldı. Seneye kupalarla dolu bir sezon yaşayacağımızı düşünüyorum ve emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.