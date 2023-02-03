İnönü Üniversitesi Eczacılık Fakültesi akredite edildi

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, akredite olan Eczacılık Fakültesi'ni tebrik etmek amacıyla ziyarette bulundu. Ziyarete Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Nusret Akpolat, Prof. Dr. İbrahim Türkmen ile Prof. Dr. Abdulkadir Baharçiçek, Genel Sekreter Mustafa Gezer, Genel Sekreter Yardımcıları Ömer Çelik ve Yaşar Kalkan katıldı.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, İnönü Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nin Türkiye'nin en iyi eczacılık fakültelerinden biri olduğunu belirterek, akreditasyonla ilgili “2023 yılının ilk müjdesini üniversitemizden Eczacılık Fakültesi vermiş oldu. Çünkü biz artık geldiğimiz seviyede kendimizi ancak evrensel ölçütlerle iddialı kılabiliriz. Bunların da en önemlisi kalite akreditasyon süreçleri ve bu süreçleri başarıyla geçmiş olmamızdır. Eczacılık Fakültemiz Türkiye'nin ve dünyanın en iyi eczacılık fakültelerinden biridir. Çünkü biz standardı sağlamış durumdayız. Bunu bu belgeyi almadan önce de iddia edebilirdik ama o zaman bir dayanağımız yoktu. Şimdi elimizde bir dayanağımız var. Testten ve değerlendirmeden geçmişiz. Çok önem verdiğim bir konu olduğu için çok mutlu oldum” dedi. Akreditasyon süreciyle ilgili bilgi veren Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kadir Batçıoğlu da, akreditasyon süresince çok geniş inceleme ve değerlendirme süreçlerinin tamamlanmasının ardından ECZAKDER tarafından görevlendirilen üç deneyimli öğretim üyesi, 1 sahadan eczacı ve farklı üniversitelerden seçilen 2 eczacılık öğrencisinden oluşan 6 kişilik izleme, değerlendirme (DİZE) ekibinin yerinde ziyaret ve değerlendirme amacıyla üniversiteye geldiğini bildirip, üç gün boyunca yoğun gözlem ve incelemelerde bulunduğunu ve bu son ziyaretin ardından sürecin başarıyla tamamlanarak İnönü Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nin Türkiye'de eğitim veren 58 Eczacılık Fakültesi arasında akredite olan 16. Eczacılık Fakültesi olmaya hak kazandığını ifade etti.

Avrupa Eczacılık Fakülteleri Birliği'ne (EAFP) de üye bir fakülte olduklarını belirten Batçıoğlu, akreditasyonun fakülteye ve öğrencilere katkısından bahsederek, “Aynı zamanda Avrupa Eczacılık Fakülteleri Birliği'ne de üye bir fakülteyiz ve fakülteler arasında uluslararası ilişkiler kurulurken karşı taraf sizin akredite olup olmadığınızı gözetiyor. Bundan sonra iş birliği teklifinde bulunduğumuz Avrupa'daki eczacılık fakülteleriyle ya da Avrupa'da ilaç alanında AR-Ge temelli çalışan kurumlarla daha güçlü ilişkiler ve işbirlikleri kurabileceğiz. Öte yandan, günümüzde üniversite ve fakülte tercihi yapan öğrenciler kurumun akredite olup olmadığına dikkat etmektedir. Bu çerçevede akreditasyon sonrası daha fazla tercih edilen bir fakülte olacağımızı düşünüyorum. Tüm bunların ötesinde Akreditasyon Belgesi'ni almakla Fakültemizin yüksek standartlara sahip olduğunu bu alandaki tek yetkili kuruma onaylatmış olduk. Bundan sonraki hedefimiz bu standartları daha da yukarı taşımak olacaktır. Başta göz bebeğimiz öğrencilerimiz olmak üzere hepimize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.