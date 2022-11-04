İnönü Üniversitesi enerjide de kalite belgesini almaya hazırlanıyor

Ekim ayında TSE'nin uluslararası ISO Standartları'ndan olan Çevre Yönetim Sistemi sertifikasını almaya hak kazanan Malatya İnönü Üniversitesi, şimdi ise Enerji Yönetim Sistemi 50001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesini almak için başvuru yapmaya hazırlanıyor.

İnönü Üniversitesi ev sahipliğinde Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi'nde Kurumsal Kalite Uygulamaları Konferansı düzenlendi. Konferansa İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Abdulkadir Baharçiçek ve Prof. Dr. Nusret Akpolat, Tıp Fakültesi Dekanı Ali Beytur, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Yatkın, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alaadin Polat, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Gündoğdu, Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rukuye Aylaz, Devlet Konservatuarı Müdürü Prof. Dr. Ünal İmik, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Baş Tetkikçisi, Uzman Eğitimci ve Baş Araştırmacı Hidayet Şahin ile akademik ve idari personel katıldı.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, 2016 yılında kalite ve akreditasyonla ilgili yolculuğa başladıklarını dile getirerek, “2016 yılında kalite ve akreditasyonla ilgili yolculuğumuz başladı. Türkiye'de 14. sırada kurulmuş bir üniversiteyiz. Ülkemizde kalite faaliyetleri son 10 yılda artan bir ivme kazandı. Üniversitemizde ise son 6-6,5 yıl içerisinde kalite faaliyetlerine yoğunlaştık. İlk olarak 2017 yılında kurumsal dış değerlendirme süreci geçirdik. Bu süreç içerisinde üniversitemizde önemli çalışmalar yaptık. 2018 yılını kalite yılı ilan ettik. 31 Ekim 2019 tarihinde uluslararası ISO Standartlarını kapsayan TSE EN ISO 9001:20015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesini, üniversitemizin tüm akademik ve idari personellerini kapsayacak şekilde aldık. Bu tabii bizim için önemli bir basamak. Üniversitemiz tüm akademik ve idari birimlerde 31 Ekim 2019 tarihi itibariyle Kalite Yönetim Sistemi'ne geçmiş oldu” ifadelerini kullandı. Kızılay, geçtiğimiz haftalarda da Çevre Yönetim Sistemi Belgesi aldıklarını ve Türkiye'de bu belgeyi alan ilk üniversite olduklarını hatırlattı.

“Sıra, Enerji Yönetim Sistemi 50001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesinde”

TSE'nin uluslararası ISO Standartları çerçevesinde bir başka belgesi olan Enerji Yönetim Sistemi 50001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesini almak için başvuru yapacaklarını söyleyen Kızılay, “Yaptığımız bu çalışmalar ile geldiğimiz aşama standart tarafından tescil edilmiş oluyor. Bu üniversitemiz için büyük bir kazanç ve büyük bir başarı. Standartları sürekli yükselterek gitmek zorundayız. Türkiye'deki büyük üniversiteler ve kurumlarla yarışıyoruz ve bir de biz kendimizle yarışıyoruz. Temel amacımız burada ülkemizin, milletimizin bize verdiği büyük bir kaynağı kullanarak yükseköğretim yani eğitim yapmak. Bilgi üretmek ve seçili alanlarda da hizmet üretmek. Bizim bu hizmetleri verirken kalitemizi evrensel standartlarda daha üst seviyeye yükseltmek temel görevimiz olup bunları yaptığımızı da aldığımız kalite belgeleri ile ispat ediyoruz” şeklinde konuştu.

Sunum yapan TSE Baş Tetkikçisi, Uzman Eğitimci ve Baş Araştırmacı Hidayet Şahin, İnönü Üniversitesinin tüm birimleri ile TSE'den ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi alan ilk üniversitelerden biri olduğunu dile getirerek, “TSE olarak böyle bir üniversiteye sahip olmanın onurunu, mutluluğunu, reklamını her yerde yapıyoruz. Zaten öyle olması gerekiyor. Uluslararası bir üniversite olmak birimlerimizde yapılan çalışmalar sonucunda hem ulusal hem de uluslararası düzeyde referans alınmak ile mümkündür. Bunu tabii yurt dışına çıkınca daha net algılıyoruz. O yüzden ben bu çalışmaları yapan özellikle İnönü Üniversitesinin hem akademik hem de idari kadrosuna ve bu çalışmalara destek veren, liderlik eden, kaynak ayıran yönetim anlayışına teşekkür etmek istiyorum” dedi.