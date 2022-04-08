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İnönü Üniversitesi Fransa'da eğitim fuarına katıldı

Malatya İnönü Üniversitesi Fransa’nın Strazburg şehrindeki Türkiye Strazburg Başkonsolosluğu yerleşkesinde düzenlenen Türk Üniversiteleri Eğitim Fuarı’na katıldı.

Malatya İnönü Üniversitesi Fransa'nın Strazburg şehrindeki Türkiye Strazburg Başkonsolosluğu yerleşkesinde düzenlenen Türk Üniversiteleri Eğitim Fuarı'na katıldı.


Avrupa'da ilk kez organize edilen Türk Üniversiteleri Eğitim Fuarı'na Türkiye'den 17 üniversite katıldı. Fuarda İnönü Üniversitesini Uluslararası Öğrenci Ofisi Başkanı Dr. Öğr. Üyesi İsmail Söylemez ve Genel Sekreter Yardımcısı Yaşar Kalkan temsil etti.


Fuarda gurbetçi Türk vatandaşlarına ve yabancı uyruklu ziyaretçilere uluslararası öğrenci kabul süreçleri, kayıt ve burs imkânları gibi konularda bilgiler verildi.

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