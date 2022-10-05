İnönü Üniversitesi hedef yükseltti

Kampüste 11 birim “turuncu bayrak” alırken, almayan birimler ise önümüzdeki yıl alma çabası gösterecek. İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay “İnönü Üniversitesini bütün kategorilerde örnek bir üniversite haline getirmeyi hedefliyoruz. Hedefimiz, Türkiye'nin ilk 3 kampüsü içinde yer almaktır”

” dedi.

Yeşil kampüs çalışmalarıyla ilgili İletişim Fakültesi öğrencilerine konuşan Kızılay, Yeşil Kampüs Koordinatörlüğü'nün mevcut durumunu koruyarak öneri ve denetimlerin yapıldığını söyledi.

Kızılay “Yeşil Kampüs çalışmalarımız çok önemli. Buna her yıl bir önceki yıldan daha çok önem veriyoruz. Kanada'da bir değerlendirme kurumu İnönü Üniversitesini ‘Üniversite Kampüsü' kategorisinde ‘2021 Yılının Üniversitesi' seçti. Ayrıca GreenMetric ölçütleri ile kampüsü değerlendiren dünya sıralaması yapan kurum da üniversitemizi 2021 yılında 310'ncu sıraya yerleştirdi” şeklinde konuştu.

“Hedef, Türkiye'nin ilk 3 kampüsü içinde yer almak”

Kızılay, “İnönü Üniversitesini bütün kategorilerde dünyanın ilk 100 kampüsü, Türkiye'nin ilk 3 kampüsü içinde yer alarak örnek bir üniversite haline getirmeyi hedefliyoruz” diyerek, sıfır atık konusuna da değindi.

Yeşil Kampüs'ün en önemli parçasının sıfır atık olduğunu vurgulayan Kızılay,

“Sıfır atık ve dönüşüm ekonomisi, toplumumuz tarafından destek verilmesi gereken çok önemli bir konu. Sıfır atık kullandığımız, tükettiğimiz ürün ve malzemeleri tekrar dönüşmesini sağlamak için onları yerinde ayrıştırarak sonradan ekonomiye kazandırıyor. Kampüsümüzde sıfır atık ve dönüşüm ekonomisi, yerinde ayrıştırma, bunların değerlendirilmesi için bir firmayı görevlendirdik. Ayrıştırılmış atıkları toplayan bir firmamız üniversitemize gelir kazandırıyor” ifadelerini kullandı.

Kızılay, sıfır atık bilincinde olunması gerektiğine dikkat çekerek, akademik ile idari personelden ve öğrencilerden bu konu ile ilgili destek beklediğini söyledi.

Son olarak Engelsiz Üniversite Ödülleri 2022 çerçevesinde 11 birime turuncu bayrak verildiğini, turuncu bayrak adayı birimlere ise aday sertifikası verildiğini kaydeden Kızılay, kampüste birçok birimin “turuncu bayrak” aldığını, almayan birimlerin ise önümüzdeki yıl alacaklarına sözlerine ekledi.