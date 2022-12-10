İnönü Üniversitesi ile Bahri Üniversitesi arasında iş birliği protokolü

Dr. Ahmet Kızılay ile Sudan Bahri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hatim Rahamtalla Mohammed Ahmed arasında akademik, kültürel ve sosyal alanları kapsayan iş birliği protokolü imzalandı.

İnönü Üniversitesi ile Bahri Üniversitesi arasında imzalanan protokol ile akademik ve idari personel ile öğrenci değişimi dahil olmak üzere, ortak araştırma projeleri, akademik bilgi ve materyal alışverişi yapmak amacıyla beş yıllık bir iş birliği anlaşması yapıldı.

Protokole, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Bahri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hatim Rahamtalla Mohammed Ahmed, İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nusret Akpolat ve Bahri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abubakar Mohamed Osman Adam ile Özel Kalem Afif Mohamedali Mustafa Serag katıldı.

İnönü üniversitesi Rektörü Kızılay ile Bahri Üniversitesi Rektörü Ahmed karşılıklı olarak birbirlerine hediye takdiminde bulundu. Toplu fotoğraf çekiminin ardından Kızılay ve Ahmed arasında iş birliği protokolü imzalandı.