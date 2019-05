İnönü Üniversitesi ile MTSO arasında iş birliği

İnönü Üniversitesi ile Malatya Ticaret ve Sanayi Odası ile arasında ‘İş Yeri Uygulaması Eğitim İşbirliği Protokolü' imzalandı. İmzalanan protokol ile OSB Meslek Yüksek Okulunda eğitim gören öğrenciler fabrikalarda staj görecek.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odasında gerçekleşen protokol imza töreninde Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay ile MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu arasında imzalar atıldı. Burada konuşan İnönü Üniversitesi Rektörü Ahmet Kızılay, Ticaret ve Sanayi Odası ile Malatya OSB Meslek Yüksek Okulu staj uygulaması noktasında protokol imzalayacaklarını belirtti. Kızılay, protokolün amacının OSB Meslek Yüksek Okulunda eğitim gören öğrencilerin OSB başta olmak üzere fabrikalar ve tesislerde uygulamalı stajlarını yapabilmelerini sağlamak olduğunu ifade etti. 2. Organize sanayi bölgesinde 31 bin metre karelik bir alanını Ticaret ve Sanayi Odasının tahsis ettiğini kaydeden Rektör Kızılay, “Bizde onun üzerinden Malatya Meslek Yüksek Okulumuzu kampüsünü inşa ettik. 2-3 aya kadar bitirmeyi planlıyoruz” dedi. Yeni eğitim ve öğretim döneminde okulun tamamlanmasını planladıklarını dile getiren Kızılay, "İnşaatımız son aşamasına doğru yaklaştı. Malatya OSB Meslek Yüksek Okulunda hali hazırda 3 tane bölümümüz öğrenci aldı ve eğitim bu yıl verdi. Gelecek yılda ise 10 bölümde öğrenci alacağız. OSB Meslek Yüksek Okulumuzun diğer okullara göre özelliği şu. Burada 3+1 eğitim modeli uygulanıyor. 3 dönem ders, bir dönem fabrikada, sahada bizzat uygulamanın içerisinde staj eğitimi yapacaklar. Uygulama eğitiminde notun yarısını hocamız, yarısına da staj gördüğü yerin sorumlusu verecek. Bu iki not birleşince öğrencimiz sınıfını geçecek. Onun için bir dönem, tam mesai olarak sahada bizzat çalışacak ve uygulama içerisinde olunacak” şeklinde konuştu.

OSB Meslek Yüksek Okulundan mezun olan öğrencilerin bu kapsamda kolayca istihdam edilebileceğini ifade eden Kızılay, “Hatta tercihimiz birçoğunun, staj yaptığı fabrikalarda, kendisini göstererek fabrika yöneticisinin gözüne girmesi ve ondan sonra da işe devam etmesi, nitelikli meslek elemanı yetiştirmek istiyoruz. Mezunlarımızın hepsinin iş bulabilmesini temin etmek istiyoruz. Bu protokol da bu uygulamanın çerçevesini çiziyor. Protokole mutabık kalarak bugüne gelmesi noktasında üniversitemize her aşamada çok kıymetli destekte bulunan Oğuzhan Başkanımıza teşekkür ediyorum. Öğrencilerimiz ve halkımızın yararına olacak bu programın Üniversite- Sanayi İş Birliğine yansıyacağına tüm kalbimle inanıyor hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

“OSB Meslek Yüksek Okulu, şehrimizde dönüşümün öncüsü olacak”

Protokol töreninde daha sonra söz alan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu da sanayileşen toplumların tamamında üniversitelerin katkısının olduğunu söyledi.

Üniversite sanayi işbirliğinin önemine değinen Sadıkoğlu, şunları söyledi:

“Başta tarım olmak üzere sanayinin, ziraatın, hayvancılığın içerisinde yer alan üniversiteler sayesinde gelişmişliği de her şekilde görmemiz mümkün. Gelişmiş toplumların tamamında Üniversite yol gösterici bir faktördür. Üniversitemizle Ticaret ve Sanayi Odasını iş birliğini geliştirerek, özellikle sanayicilerimizin, tarımın ve hayvancılığın nasıl önünü açabiliriz, nasıl yol gösterici olabiliriz, Üniversitemiz bize nasıl yol gösterici olabilir? Daha bilimsel, daha akademik bir şekilde işi başarıya götürmememizi sağlayabilir? Onun gayreti içerisinde destek istedik. OSB Meslek Yüksek Okulu, şehrimizde dönüşümün öncüsü olacak. Sanayilerin içerisinde yetişmiş kadrosunun olmadığı her aşamada, sanayi geriye gitmeye mecbur. Bizlerde işsizlik yok, niteliksiz personel var. Ben bunu her defasında dile getiriyorum. Nitelikli hale getirip, sanayinin tozunu yutarak, işin içerisinde olarak insanların geliştirilebilmesi, işsizliğin önüne geçilebilecek en önemeli etken."

OSB Meslek Yüksek Okulunun sanayi ile iç içe olmasının da kalifiye eleman yetiştirilmesine büyük katkı sunacağını ifade eden Sadıkoğlu, “Böyle bir okulun sanayi içerisinde açılması, Organize sanayi bölgesinin istedikleri bölümleri orada aktif hale getirerek, hem teorik, hem de pratikte kendilerini hazır hale getirip, daha sonraki süreçte de istihdam garantisi vermeleri bu okulu çok kıymetli bir hale getiriyor. Çünkü oradan mezun olan insanlar direk fayda sağlayacak. Ara değil aranan elaman olacak. Bu şekilde iş kalitesi de artacak. Ayrıca mezun olan insanlarında iş kaygısı olamayacak. Sanayicimizde onlara sahip çıkacak. Bu anlamda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sadıkoğlu ile İnönü Üniversitesi Rektörü Kızılay arasında ‘İş Yeri Uygulaması Eğitim İşbirliği Protokolü' imzalandı.