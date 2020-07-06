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İnönü Üniversitesi kalitede Türkiye'de birkaç üniversiteden biri oldu

Malatya İnönü Üniversitesi’nin tüm birimlerinin kalite yönetim sistemi belgesi almasıyla Türkiye’de birkaç üniversiteden biri olduğu bildirildi.

Malatya İnönü Üniversitesi'nin tüm birimlerinin kalite yönetim sistemi belgesi almasıyla Türkiye'de birkaç üniversiteden biri olduğu bildirildi.


İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, üniversitenin tüm birimlerinin kalite yönetim sistemi belgesi alıp Türkiye'de birkaç üniversiteden biri olduklarını sosyal medya hesabında açıkladı. Kızılay, “İnönü Üniversitesi tüm akademik ve idari birimleri TSE ISO 9001 2015 Kalite yönetim sistemi belgesi almıştır. Tüm birimleri bu belgeye sahip ülkemizin birkaç üniversitesinden biri olmayı başardık” dedi.


İnönü Üniversitesi'nin 13 idari birimi, 30 araştırma ve uygulama merkezi, 14 fakülte, 6 enstitü, 4 meslek yüksekokulu ve 2 yüksekokul, TSE ISO 9001 2015 Kalite yönetim sistemi belgesi aldığı kaydedildi.

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