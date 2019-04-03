İnönü Üniversitesi kick boksta Türkiye ikincisi oldu

Antalya Lara'da 12-17 Mart 2019 tarihleri arasında düzenlenen Üniversiteler Arası Türkiye Kick Boks Turnuvası'nda Spor Bilimleri Fakültesi'nden Fatih Kürşat Aygün 63 kilo ile Türkiye ikincisi oldu.

Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Türkiye İkincisi Fatih Kürşat Aygün kazandığı başarı ile ilgili yaptığı açıklamada, okulunu başarıyla temsil ettiği için gururlu olduğunu söyledi. Başarındaki en büyük etkenin antrenörü olduğunu belirten Kürşat, “11 yıldır Kick Boks ve Tekvando sporlarıyla uğraşıyorum. Ayrıca Türkiye Kick Boks Milli Takım'ın sporcusuyum. 7 defa Kick Boks Türkiye Şampiyonluğum var ve iki defa da Uluslararası Avrupa Kupası Şampiyonluğum var. Bu başarıları kazanmamda başta beni yetiştiren ve benim buraya gelmemdeki en büyük etken olan Milli Takım Antrenörü, Milli Takım Teknik Kurulu Üyesi babam Mehmet Ali Aygün'e çok teşekkür ediyorum. Bu maçta bize imkân sağlayan, fırsat sunan Rektörümüze, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanımız Ömer Çelik'e ve maç boyunca bize her türlü desteğini veren takım antrenörümüz Cengiz Eren Sayın'a teşekkür ediyorum” dedi.

“Gelişimim açısından katkısı çok oldu”

Üniversiteler Arası Türkiye Kick Boks Turnuvası'na nasıl hazırlandıklarını belirten Aygün, “Bu maç için çok büyük emekler verdik. Haftanın üç günü en az antrenman yapıyorduk. Eleme maçları yapıldığında Türkiye'den birçok kişi gelmişti. Önce çeyrek final maçı, yarı final maçı en son final maçına kadar geldim. Finalde de ufak tefek aksilikler oldu ama yine de güzel bir maçtı. Ben bu maçta başarı gösteren rakibimi de tebrik ediyorum. Ayrıca sporun bana hem fiziksel hem de ruhsal gelişimim açısından katkısı çok oldu. Okulumu bitirip beden eğitimi öğretmeni olmayı düşünüyorum. Onun haricinde spor salonumuzda kendim gibi şampiyon ve ahlaklı öğrenciler yetiştirmek hedefimdir”şeklinde konuştu.

“Her türlü desteği veriyoruz”

Kick Boks Antrenörü olan Cengiz Erensayın, her yıl Antalya'da düzenlenen Üniversiteler Arası Kick Boks Şampiyonasına katıldıklarını ve bu sene de Türkiye Kick Boks Turnuvası'nda ikinci geldiklerini belirterek şunları söyledi:

“İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinden Beden Eğitimi Öğretmenliği okuyan Fatih Kürşat Aygün Üniversiteler Arası Kick Boks Şampiyonası'nda 63 kilo ile Türkiye ikincisi oldu. Sporcularımız elinden geleni yaparak üniversitemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyor. Spor herkes için önemlidir ama sağlık için daha önemli bir yeri vardır. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı olarak da barınma, yemek, sosyal, kültürel etkinlikler ve spor aktivasyonlarında öğrencilerimize her türlü desteği vermekteyiz. Üniversitemiz, yarışmalara gitmeden önce maddi manevi her konuda bizi ve sporcularımızı destelemektedir. Biz de öğrencilerimizin boş zamanlarını değerlendirmeleri için her türlü desteği veriyoruz.”