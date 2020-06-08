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İnönü üniversitesi Kütüphanesi'ne Covid-19 ayarı

Malatya İnönü üniversitesi Kütüphanesi’nin kullanımı ile ilgili Covid-19 mücadelesi kapsamında düzenleme yapıldı.

Malatya İnönü üniversitesi Kütüphanesi'nin kullanımı ile ilgili Covid-19 mücadelesi kapsamında düzenleme yapıldı. Yapılan düzenleme ve kurallara uymayanların ise kütüphaneden yararlanamayacağı duyuruldu.


İnönü Üniversitesi tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, kütüphane binasına girerken maske takılmasının zorunlu olduğu belirtilip, “Kütüphane içerisinde çalışma alanları kullanılmayacaktır. Merkez Kütüphane 7/24 iki salon ve Çardak Kafe üstündeki Okuma Salonu saat 21.00'a kadar kullanıma açık olacaktır.7/24 Okuma Salonları Cumartesi - Pazar açık olacaktır. Okuma salonları her gün temizlenmektedir. Okuyucularımızın kendi güvenlik çemberlerini oluşturmaları önemle rica olunur” denildi.


Kütüphanenin hafta içi 08.00 - 17.00 saatleri arası hizmet verdiği kaydedildi.

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