İnönü Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü'nden başarı

Bu yıl 12'ncisi düzenlenen ve esas amacı Türkiye'deki Peyzaj Mimarlığı faaliyetlerinin tanıtılması, özendirilmesi, ödüllendirilmesi, güzel sanatların teşvik edilmesi ve mesleğin gelişiminin desteklenmesi olan Ulusal Peyzaj Mimarlığı Ödülleri yarışmasında kazananlar belli oldu. Toplam 6 kategoride düzenlenen yarışmada 19 proje yer aldı.

Analiz ve Planlama Dalında toplam 5 proje içerisinde birincilik ödülünü, “Peyzaj Desen Süreç Etkileşiminin Modellenmesi ve Ankara Kenti İçin Sürdürülebilir Arazi Kullanım Stratejilerinin Geliştirilmesi” başlıklı projeleriyle Malatya İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent Yılmaz ile Peyzaj Mimarlığı Bölümü öğretim üyeleri Doç. Dr. Sevgi Görmüş Cengiz ve Dr. Öğr. Üyesi Serhat Cengiz aldı.

Ankara Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Dicle Oğuz'un da yer aldığı proje ekibi, yarışmada Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Peyzaj Mimarları Odası (PMO) tarafından birincilik ödülüne layık görüldü.