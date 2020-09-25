İnönü Üniversitesi Rektörü Kızılay'dan Covid-19 aşısı açıklaması

Dr. Ahmet Kızılay, dünyada şu anda korona virüse karşı henüz bir ilaç ve aşının olmadığını belirterek, “Dünyada aşı bulunması tartışmalı gidiyor. Biz de ülkemizde aşı konusunda güzel çalışmalar yapıyoruz ama bunlar 6 aydan önce çıkmasını beklemiyoruz” dedi.

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen TUBİTAK Proje Eğitimi Etkinlikleri Destekleme Programı'na katılan Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, üniversite olarak Covid-19 sürecinde önemli başarılara imza attıklarını söyledi. İnönü Üniversitesinin Türkiye'nin tecrübeli üniversitelerinden birisi olduğunu belirten Kızılay, Tıp Fakültelerinin de Türkiye'nin en iyi fakültelerinden biri olduğunu söyledi.

Fakültelerinde 64 öğrencilerinin TUBİTAK projesi geliştirdiğini de anımsatan Kızılay, korona virüse karşı Dünya'da Çin'den sonra ilk kez Malatya'da immun plazma tedavisi uyguladıklarını söyledi. Bu konuda hazırlanan bilimsel verilerin geçtiğimiz hafta yayımlandığına da dikkat çeken Rektör Kızılay, immun plazma tedavisinin Covid-19'a karşı bilimsel olarak da aktif olduğunun ortaya çıkarıldığını dile getirdi.

Üniversite olarak hedeflerinin önümüzdeki 4 yılda en az bir ilaç molekülü ortaya koymak ve birçok tıbbi malzeme konusunda da önemli çalışmalar yapmak olduğunu ifade eden Rektör Kızılay, tüm dünyayı kasıp kavuran yeni tip korona virüse karşı ise doğru bir ilaç ve tedavisinin ortada olmadığını hatırlattı.

Şu anda virüse karşı kullanılan tedavilerin Covid-19'un kendi ilacının ortaya çıkana kadar idare ettikleri ilaçlar olduğunu belirten Kızılay, “Aşı çalışmaları tartışmalı gidiyor dünyada. Bizde kendi ülkemizde aşı konusunda güzel çalışmalar yapıyoruz, ama bunların 6 aydan önce çıkmasını beklemiyoruz” dedi.

Rektör Kızılay, 10 yılda yapılacak klinik ve laboratuvar çalışmalarının pandemi sürecinde 3-5 ay gibi kısa bir sürede hızlandırılmış olarak yapıldığını da ifade ederek, “Bunlarda büyük basamak atlaması var. Basamakları yerli yerince yapmamak, yerli yerince gitmemek belki ileride bazı sorunlarla karşılaşmamıza yol açacak. Ümit ediyorum ki bu konuda da kendi üniversitemiz güzel bazı faaliyetler ve sonuçlar ortaya koyacaktır” diye konuştu.

Programda konuşan etkinlik Koordinatörü Doç. Dr. Suat Tekin ise pandemi sürecinde gerçekleştirdikleri bu kursun, tüm kurallara uygun olarak düzenlendiğini belirterek, “Biz ilk 2016 yılında rektörümüzün göreve gelmesi ile bu kursları yapmaya başladık. Şuana kadar 19 kursu bitirdik, bugün de 20'inci kursun açılışını gerçekleştiriyoruz” dedi.

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mahmut Durmuş da, "Gençlere ufuk çizmek, onların bilimsel anlamdaki faaliyetlerine daha erken yaşlarda yön vermek amacıyla bu kursları düzenliyoruz. Bizler sizlerin sadece iyi hekimler olmasını değil aynı zaman da iyi bir bilim insanı olmanız için de çalışıyoruz” diye konuştu.

Kursun açılışında Rektör Kızılay tarafından, eğitim verecek öğretim görevlilerine plaket takdimi ile devam ederken, 27 Eylül'e kadar sürecek eğitime Malatya ve il dışından 50'nin üzerinde kişi katılıyor.