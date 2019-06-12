İnönü Üniversitesi Su Sporları Merkezi spor severleri bekliyor

İnönü Üniversitesi Su Sporları Merkezi yaz döneminde su sporu severleri Kale'deki Su Sporları Merkezi'ne bekliyor.

Kano, yelken, kürek, sörf ve dalış alanları için ekipmanlar mevcut olduğu merkezde su sporları dalında eğitimler veriliyor.

İnönü Üniversitesi Spor Şube Müdürü Oğuz Avcı yaptığı açıklamada, su sporlarında Malatya'nın önemli bir merkez olduğunu ve Su Sporları Merkezi'nin fiziki alanının şuan Türkiye'de birinci olduğunu söyledi.

Spor Şube Müdürü Oğuz Avcı üst yönetimin Su Sporları Merkezi için farklı bir politika izlediğini ifade ederek, “Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Kızılay öncelikle geçmişte yaşanan güvenlik zafiyetlerini ve sıkıntılarını ortadan kaldırmak adına; malzemelerin temininden sonrasında, bir yıllık süreçte bize bir görev verdi. Bu görev de Su Sporları Merkezinde oluşabilecek problem ihtimalleriyle alakalı her şeyi tespit etmemiz yönündeydi. Bir yıl boyunca biz kanolarla geziler yaptık, jet ski ile turlar yaptık, küçük tekneler ve büyük teknelerle baraj etrafını gezdik dolaştık. Bu süreçten sonra geçtiğimiz yıl 162 kişinin kano sporu ile tanışmasını sağladık. Bunun dışında hobi balıkçılığı için yurt dışından gelen misafirleri ağırladık. Orayla ilgili olabilecek yaşanabilecek sıkıntıları hepsinin bir rapor haline getirdik. Şuanda da merkez sorunsuz bir şekilde işlemektedir. En büyük sorunumuz doğanın gücü ile uğraşmaktır. Kale Göl su sporları merkezinin konumlandırılmış olduğu yerin hesaba katılmayan bir noktası var ki bu da aşırı büyük dalgaların oluşudur. Bu dalgalar sebebiyle de bizim iskelemizde bazı tahribatlar meydana geliyor ve inşallah bu sene bunları aşacağız. Bu tesisin Türkiye açısından öneminin farkındayız. Bunun sorumluluk bilinci ile hareket ediyoruz” diye konuştu.