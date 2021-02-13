İnönü Üniversitesi Yayınevi 4 yılda 140 eser yayınladı

Dr. Ahmet Kızılay, İnönü Üniversitesi Yayınevi'nin 4 yılda 140 eser yayınladığını söyledi.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ve İnönü Üniversitesi Yayınevi Komisyon Başkanı Prof. Dr. Cengiz Yakıncı, Er Tv'nin Gündem Özel programının canlı yayın konuğu oldu. İnönü Üniversitesi Yayınevi'nden canlı yayınlanan programda, 2017 yılında kurulan İnönü Üniversitesi Yayınevi'nin yayın sayısı ve hedefleri anlatıldı. Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, İnönü Üniversitesi Yayınevi'nin üniversite yayınevleri arasında en fazla sayıda basılı kitap yayımlayan yayınevlerinin arasında olduğunu ifade etti. Bugüne kadar toplam 140 eser yayınlandığını belirten Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, bu yayınların 126'sının basılı, 14'ünün ise elektronik olarak çıkarılarak bilim dünyasına kazandırıldığını kaydetti.

İnönü Üniversitesi Yayınevi tarafından yayımlanan eserlerin önemli bir kısmının İnönü Üniversitesi desteğiyle çıkarıldığına vurgu yapan Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, İnönü Üniversitesi Yayınevinin hedeflerine ve e-kitap, sesli kitap konularında hayata geçireceği projelere değindi.

İnönü Üniversitesi Yayınevi Komisyon Başkanı Prof. Dr. Cengiz Yakıncı ise yayınevinin kuruluş süreci, genel işleyişi ve yayın süreci hakkında bilgiler verdi.